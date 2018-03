Am Dienstag ging es an den US-Börsen abwärts.

Der Dow Jones eröffnete zunächst 0,3 Prozent fester bei 24.276,62 Zählern und lag über weite Strecken des Handels zunächst im Plus. Im späten Verlauf dreht die Stimmung, der Leitindex rutschte deutlich ins Minus und ging mit einem Abschlag von 1,43 Prozent bei 23.857,50 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite gab am zweiten Handelstag deutlich und verabschiedete sich mit einem kräftigen Minus von 2,93 Prozent bei 7.008,81 Zählern in den Feierabend.

Nach dem höchsten Tagesgewinn seit 2015 am Vortag ging es für die US-Börsen am zweiten Handelstag der Woche deutlich ins Minus. Nur kurzzeitig positiv wirkte sich eine leichte Entspannung im drohenden Handelskrieg aus, nachdem am Montag über Gespräche zwischen China und den USA berichtet und zwischen Südkorea und den USA bereits eine Einigung erzielt worden ist.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich "vorsichtig hoffnungsvoll" gezeigt, und der chinesische Premier Le Keqiang sagte, beide Seiten seien vernünftig genug, das Problem zu lösen. Die Sorgen vor einem weltweit steigenden Protektionismus hatten in der Vorwoche die Indizes gedrückt.

"In der vergangenen Woche gab es viele Bedenken in Bezug auf den Handel, die inzwischen ausgeräumt wurden. Wenn China und die USA ihren Ausweg aus dieser Situation aushandeln, wird das ein wenig Belastung vom Markt nehmen. Gleichzeitig waren wir sehr überverkauft und der Pessimismus war sehr übertrieben, so dass die Bereitschaft zur Erholung noch vor Eintreffen der guten Nachricht vorhanden war", sagt Investmentstratege Bruce Bittles von Robert W. Baird & Co.

Allerdings mahnen Volkswirte vor übertriebenem Optimismus. Denn die von Washington angestrebten Handelsvereinbarungen seien letztlich nichts anderes als eine Form des akzeptierten Protektionismus, der langfristig das Wachstum und damit die Unternehmensgewinne bremse. Der Case-Shiller-Hauspreisindex für 20 US-Städte fiel indes besser als erwartet aus, während der Index des Verbrauchervertrauens des Forschungsinstituts Conference Board entgegen den Erwartungen zurückging.

