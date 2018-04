Asiens Börsen uneinheitlich

Während der Nikkei 225 aktuell 0,45 Prozent auf 22.419,25 Punkte zulegen kann, verliert der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,69 Prozent auf 3.053,74 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong pendelt derweil bei 30.031,88 Indexpunkten um den Vortagesschluss.

Überwiegend mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Ostasien zum Wochenausklang. Lediglich in Schanghai geben die Kurse im Vorfeld der Feiertage am Montag und Dienstag nach. Anleger bauen im Vorfeld des verlängerten Wochenendes Positionen ab.

Zur Begründung für die insgesamt aufgehellte Stimmung verweisen Teilnehmer in Ostasien auf die positiven Vorgaben der Wall Street, die wieder unter die Marke von 3,00 Prozent gefallene Rendite der zehnjährigen US-Anleihen, starke nachbörsliche Zahlen von Intel, Microsoft und Amazon sowie das historische Treffen zwischen Nord- und Südkorea. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In haben sich in der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden Ländern getroffen. Kim betrat damit als erster nordkoreanischer Machthaber seit Kriegsende vor 65 Jahren südkoreanischen Boden. Das Treffen sei ein "wichtiger Schritt in die richtige Richtung", merkt James Cheo, Investment-Stratege der Bank of Singapore, an. Aber sei ist noch zu früh, um zu beurteilen, ob dies einen nachhaltigen Einfluss auf eine mögliche Entspannung zwischen den beiden Ländern hat, ergänzt der Teilnehmer.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones