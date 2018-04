Am letzten Tag der Handelswoche präsentiert sich der heimische Aktienmarkt erneut mit Aufschlägen.

Der ATX startete nahezu unverändert bei 3.461 Punkten, kann anschließend aber bereits zulegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.455,00 und 3.490,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.475,00 Punkten aus.

Die europäischen Börsen dürften sich am Freitag freundlich präsentieren, "die erneut sensationellen Ergebnisse der US-Technologie-Unternehmen sprechen klar für weiter steigende Kurse", sagt ein Händler.

Nachbörslich hatten Amazon, Intel und Microsoft mit ihren Ergebnissen die Schätzungen weit übertroffen, die Kurse zogen deutlich an. "Viele Anleger sind zuletzt vorsichtig gewesen und werden nun auf dem falschen Fuss erwischt", sagt ein Händler. Rückenwind komme auch nach wie vor von der Währung, nachdem der Euro die Handelsspanne zwischen 1,2160 und 1,2255 Dollar nach der EZB-Sitzung nach unten verlassen hat und nun in der Nähe der Marke von 1,21 Dollar gehandelt wird.

Neue Impulse dürften neben der Berichtssaison von Zahlen zum Wirtschaftswachstum kommen.

DAX auf grünem Terrain

Der DAX begann den Freitagshandel mit einem Aufschlag von 0,58 Prozent auf 12.572,72 Zähler. Im weiteren Verlauf kann er ebenfalls Gewinne einfahren.

Zuletzt gut gelaufene US-Börsen in Verbindung mit wieder gesunkenen Anleiherenditen dürften am letzten Handelstag der Woche den deutschen Aktienmarkt positiv beeinflussen. Damit ist die Marke von 12.600 Punkten wieder in Reichweite, mit der der Leitindex im Wochenverlauf immer wieder gerungen hatte.

Derweil geht die Berichtssaison in Deutschland am Freitag weiter, wenn auch mit etwas weniger Fahrt als am Vortag. Aus dem DAX berichten der Autobauer Daimler und der -zulieferer Continental. Hinzu kommen einige Unternehmen aus der zweiten Reihe mit Geschäftszahlen.

Wichtig mit Blick auf die zuletzt angespannten Handelsbeziehungen ist auch das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump in Washington. Unter den von Trump ausgerufenen Importzöllen hatten die Aktienmärkte zuletzt gelitten.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX / Dow Jones