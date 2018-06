ATX und DAX geben nach

Der ATX hat kaum bewegt eröffnet und ist im weiteren Handelsverlauf klar in die Verlustzone gefallen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.215,00 und 3.260,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.229,00 Punkten aus.

Die Vorgaben aus Übersee geben keine eindeutige Tendenz vor. So hatten sich die wichtigsten US-Indizes zwar recht stabil gezeigt, der größtenteils schwächere Handel in Asien zeugt jedoch wieder von Verunsicherung.

Im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag und Freitag bleiben politische Themen im Vordergrund. Es gelte als unwahrscheinlich, dass eine weitreichende Einigung bezüglich der Reform der Währungsunion erzielt werden kann und bei der Frage der Flüchtlingspolitik seien die Interessen der Mitgliedsländer ebenfalls unterschiedlich, schreiben die Experten der Helaba Bank.

DAX unentschlossen

Der DAX 30 ist zwar mit einem Gewinn von 0,1 Prozent bei 12.247,75 Punkten gestartet, aber schon kurz darauf deutlich ins Minus gedreht und pendelt aktuell um die Nulllinie. Inzwischen liegt er unter der Marke von 12.200 Punkten.

Angesichts von Handelskonflikt und Asylstreit haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch erneut die Risiken verringert und Aktien verkauft. In der Auseinandersetzung zwischen den USA und China sprächen die Kontrahenten mittlerweile offen von einem Handelskrieg, merkte Jürgen Michels von der BayernLB an. Hinzu kämen die politischen Turbulenzen in Deutschland und Italien. Der Volkswirt prognostizierte ein "nachhaltig hohes Unsicherheitsniveau". Das werde die Investitionen und damit auch die Konjunktur dämpfen.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX