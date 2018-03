Der ATX gab anfänglich zwar nach, ließ sich am Nachmittag jedoch von der aufhellenden Stimmung in Europa anstecken. Zur Schlussglocke wies er einen Aufschlag von 0,20 Prozent auf 3.428,51 Punkte aus.

An den europäischen Leitbörsen hellte sich die Stimmung auf, nachdem sich die Wall Street auf Stabilisierungskurs begab. Am Dienstag waren die Kurse an den US-Börsen eingebrochen, vor allem Technologiewerte waren regelrecht unter die Räder gekommen.

Auch in Europa gerieten Aktien aus dem Technologiesektor daraufhin unter Druck.

DAX schließt im Minus

Der DAX dämmte seine anfänglichen Verluste zwar ein, konnte sich jedoch nicht vom negativen Terrain lösen. Er beendete den Tag 0,25 Prozent tiefer bei 11.940,71 Punkten.

Hohe Kursverluste vor allem in der US-Technologiebranche am Vortag hatten auch den DAX anfangs stark belastet. Stützend wirkte im weiteren Verlauf vor allem eine Erholung der Facebook-Aktie in New York, die den schwersten Belastungsfaktor für die globalen Technologieaktien dargestellt hatte. Dazu konnte der DAX die 11.800er-Marke erfolgreich verteidigen und das US-BIP erfreute im vierten Quartal mit einem höheren Wachstum von 2,9 Prozent anstelle erwarteter 2,7 Prozent.

Dennoch kamen aus anderen Branchen schlechte Nachrichten: So litten Bankentitel unter einer rapiden Verflachung der Zinskurve und Rohstoffwerte unter Wachstumssorgen.

