Zur Wochenmitte tendierten die größten Indizes in Übersee schwächer.

Der Dow Jones musste seine zwiscing henzeitlichen Gewinne abgeben und ging auf Vortagesniveau aus dem Handel. Zum Handelsende ging es um marginale 0,04 Prozent auf 23.847,49 Indexpunkte nach abwärts. Daneben ging es für die Techwerte zur Wochenmitte weiter abwärts. Der NASDAQ Composite gab daneben deutlicher nach und sackte um 0,85 Prozent auf 6.949,23 Zähler ab.

Beobachter erklärten den Verfall von Technologie-Werten mit der Furcht davor, dass ein Handelsstreit zwischen den USA und China dazu führen könnte, dass chinesisches Kapital in Zukunft nicht mehr so einfach in US-amerikanische Tech-Firmen fliesst.

Zur Wochenmitte nun wurde bekannt, dass die Wirtschaft der USA am Jahresende 2017 etwas stärker gewachsen war als bisher gedacht. Im vierten Quartal lag das Bruttoinlandsprodukt um auf das Jahr hochgerechnet 2,9 Prozent höher als im Vorquartal.

Redaktion finanzen.at / dpa /AFX)