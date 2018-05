Die asiatischen Indizes bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.

Während der Nikkei 225 0,13 Prozent fester bei 22.481,09 Punkten aus dem Montagshandel ging, gab der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um 0,2 Prozent auf 3.135,08 Zähler ab. Der Hang Seng in Hongkong verbuchte derweil zum Handelsschluss Zuschläge von 0,67 Prozent auf 30.792,26 Indexpunkte.

Aufgrund von Feiertagen fehlten wohl die angloamerikanische Anleger zum Start in die neue Woche an den asiatischen Börsen, denn in Grossbritannien und den USA ruht der Handel.

Übergeordnet grosse Themen gab es keine, Aktienanleger verfolgten die teils heftigen Bewegungen an den Devisenmärkten. Auch die Unsicherheit über den Korea-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un sowie der anhaltende Ölpreisverfall standen wohl im Blick, heisst es.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones