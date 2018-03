Der Nikkei 225 in Tokio pendelt aktuell bei 21.127,74 Punkten um den Vortagesschluss, während auch der Shanghai Composite bei 3.125,09 Zählern um die Nulllinie pendelt. Der Hang Seng verliert indes 0,17 Prozent auf 29.972,19 Indexpunkte.

Am Donnerstag lässt sich an den Börsen in Ostasien keine einheitliche Tendenz ausmachen. In einigen Fällen belasten die erneut negativen Vorgaben aus den USA, wo am Vortag besonders die Technologiewerte abermals unter Druck standen.

Indirekt verhilft die sich abzeichnende Entspannung im Nordkorea-Konflikt auch dem japanischen Aktienmarkt zu Gewinnen. Denn der Yen ist nicht mehr als Fluchtwährung gefragt und wertet zum US-Dollar ab. Der Greenback profitiert zusätzlich von starken US-Wachstumsdaten.

Die japanische Zeitung Asahi Shimbun schreibt, dass Japan mit Nordkorea Kontakt aufgenommen habe, um ein Treffen des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu vereinbaren. Anfang der Woche war Kim nach China gereist, um dort den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu treffen. Auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump ist geplant. Das wird als Zeichen verstanden, dass Pjöngjang bereit ist, über eine nukleare Abrüstung zu verhandeln.

finanzen.at / Dow Jones