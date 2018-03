Am Donnerstag dürfte der heimische Aktienmarkt ohne klare Richtung in den Tag starten.

Der ATX gab am Mittwoch anfänglich zwar nach, ließ sich am Nachmittag jedoch von der aufhellenden Stimmung in Europa anstecken. Zur Schlussglocke wies er einen Aufschlag von 0,20 Prozent auf 3.428,51 Punkte aus.

Kurz vor dem heutigen Handelsstart zeigt sich der ATX zurückhaltend. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.380,00 und 3.440,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.400,00 Punkten aus.

Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse kaum bewegt. Der heutige Donnerstag ist bereits der letzte Handelstag im ersten Jahresviertel, am Freitag bleibt die Wiener Börse geschlossen. Am heutigen letzten Handelstag der verkürzten Karwoche dürfte zunächst die Aufwärtsdynamik fehlen.

Gemischte Signale sehen Händler für den Handelsstart am Gründonnerstag. "Der große Einbruch an Wall Street ist gestern ausgeblieben", sagt ein Händler.

Der frühe Ostertermin könnte zu einem Preisanstieg im März bei den vorläufigen Verbraucherpreisen in Deutschland beigetragen haben, schreiben die Experten der Helaba-Bank. Im Verlauf stehen in den USA der PCE-Kerndeflator, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, am Programm. Die Analysten der Helaba gehen davon aus, das es auf das höchste Niveau seit April 2017 gestiegen sein könnte.

DAX vorbörslich kaum bewegt

Der DAX dämmte seine anfänglichen Verluste im gestrigen Handel zwar ein, konnte sich jedoch nicht vom negativen Terrain lösen. Er beendete den Tag 0,25 Prozent tiefer bei 11.940,71 Punkten.

Am Donnerstag vor dem Osterfest zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt zunächst kein klarer Trend ab. Der deutsche Leitindex dürfte aber weiterhin unter der Marke von 12.000 Punkten verharren.

Als positiv wertete Christian Schmidt von der Helaba, dass der DAX am Vortag nicht mehr auf ein neues Tief gefallen sei. "Insofern besteht moderates Aufwärtspotenzial", sagte der Analyst. Vor dem langen Osterwochenende dürften sich Anleger mit neuen Engagements jedoch zurückhalten. Es falle auf, dass Kurserholungen sowohl zeitlich als auch im Ausmass begrenzt seien.

finanzen.at / Dow Jones / dpa-AFX