Der Aktienmarkt in Asien notiert im Dienstagshandel in der Verlustzone.

Sowohl der Nikkei 225 als auch der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verbuchen Abschläge. Ebenso notiert der Hang Seng in Hongkong im Minus.

Die politischen Entwicklungen gelten wieder als Belastungsfaktor, insbesondere die drohenden Neuwahlen in Italien. Außerdem bleibt die Beziehung zwischen den USA und Nordkorea sowie der Fortgang des Handelskonflikts weiterhin unklar.

In dieser Gemengelage scheuen die Finanzmarktteilnehmer zunehmend das Risiko und steuern tendenziell sogenannte sichere Häfen an. Dazu zählen der Yen, Anleihen und das Gold. Der Yen ist so teuer wie zuletzt Anfang des Monats, der Dollar kostet 109,08 Yen, verglichen mit rund 109,50 Yen zur gleichen Vortageszeit.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones