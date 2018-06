An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine positive Entwicklung ab.

Der Dow Jones liegt zwei Stunden vor Handelsschluss ein Prozent im Plus bei 24.450 Punkten. Auch der Nasdaq Composite tendiert freundlich und legt um 0,6 Prozent zu.

Die Wall Street hat am Freitag an ihre Vortageserholung angeknüpft. Aufwärtsimpulse kamen vor allem von den insgesamt recht guten Stresstest-Ergebnissen der US-Banken und erfreulichen Wirtschaftsdaten. Zugleich sorgten auch die starken Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Nike für gute Stimmung. Erleichtert nahmen Anleger zudem zur Kenntnis, dass sich die Europäische Union in ihrer Asylpolitik geeinigt hat, denn zuletzt wurde das Flüchtlingsthema immer häufiger mit der Drohung über ein Auseinanderbrechen der Wirtschaftsgemeinschaft verknüpft.

Redaktion finanzen.at