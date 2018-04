Der heimische Aktienmarkt musste am Montag einen leichten Rückschlag hinnehmen.

Der ATX konnte seine leichten Gewinne aus dem Vormittagshandel nicht verteidigen und rutschte am Nachmittag ins Minus. Zum Handelsschluss stand ein leichter Verlust von 0,26 Prozent bei 3.468,47 Punkten an der Kurstafel. Marktbeobachter berichteten von einem recht ruhigen Geschäft vor dem Feiertag am Dienstag.

Im Blick der Anleger standen vor allem aktuelle Konjunkturnachrichten: So ist die Geldmenge im Euroraum im März deutlich schwächer als erwartet gewachsen. Positiv hat sich im März jedoch die Kreditvergabe entwickelt. Zudem sind in Deutschland die Einzelhandelsumsätze überraschend gefallen. Und die Inflation in Deutschland hat sich im April überraschend nicht verändert.

In Österreich haben sich die heimischen Erzeugerpreise im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,3 Prozent erhöht. Auch im gesamten ersten Quartal stiegen die Preise im produzierenden Bereich im Jahresabstand. Daneben stand auch der Kranhersteller Palfinger mit seinen Quartalszahlen im Fokus. Der Salzburger Konzern enttäuschte jedoch mit weniger Gewinn.

DAX gewinnt Kampf mit 12.600-Punkte-Marke und schließt fester

Der DAX war mit einem leichten Gewinn in die durch den Maifeiertag verkürzte Handelswoche gestartet und konnte diesen trotz zwischenzeitlicher Schwankungen in den Feierabend retten. Sein Schlussstand: ein Plus von 0,25 Prozent auf 12.612,11 Punkte. Damit hat er vorerst auch die Marke von 12.600 Punkten zurückerobert, auf die er seit Mitte April bereits mehrfach Anlauf genommen hatte.

Die Vorgaben aus Asien waren am Montag positiv. Hier freuten sich die Anleger vor allem über Entspannung mit Nordkorea. Das isolierte Land will nach südkoreanischen Angaben auf seine Atomwaffen verzichten, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen. Zudem habe der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un beim Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In am Freitag zugesagt, das Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes im Mai zu schließen.

Im Streit um die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union rückte daneben das Ende der Schonfrist an diesem Dienstag (1. Mai) immer näher. Die EU-Kommission gab an, bis zuletzt versuchen zu wollen, Zölle für die EU-Mitglieder abzuwenden.

Unter den Einzelwerten standen die Papiere der Deutschen Telekom im Fokus. Die Telekom-Tochter T-Mobile US schluckt nun doch den US-Rivalen Sprint - im dritten Anlauf.

