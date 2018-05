Der ATX eröffnete nahezu unbewegt bei 3.331,21 Punkten. Im weiteren Verlauf zeigt er sich unentschlossen. Aktuell rutscht er in die Verlustzone ab.

Im Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.333,00 und 3.359,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.349,00 Punkten aus.

Nach fünf Verlusttagen in Folge kann sich der ATX nur unwesentlich erholen. Allein am Vortag war das wichtigste heimische Börsenbarometer mit der politischen Krise in Italien im Blick um 2,15 Prozent abgerutscht. Die europäischen Leitbörsen zeigen sich im Frühgeschäft mit einer leicht freundlichen Stimmung.

Mit Zahlenvorlagen rückten in Wien EVN, Warimpex, IMMOFINANZ und STRABAG ins Blickfeld der Akteure.

DAX leicht im Plus

Der DAX konnte zu Handelsbeginn 0,21 Prozent auf 12.693,33 Zähler zulegen. Im weiteren Verlauf verbucht er zunächst keine großen Schritte.

Zu einer zaghaften Erholung hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch angesetzt. In den vergangenen beiden Tagen hatte er angesichts der politischen Krise in Italien rund 2 Prozent eingebüsst. Die Sorgen um Italien haben sich ein wenig gelegt, die am Vortag eingebrochenen Kurse der Staatsanleihen des Landes erholten sich am Morgen ebenfalls etwas.

"Trotzdem hat sich der Börsenhimmel in den letzten Tagen doch deutlich eingetrübt", warnte Experte Christoph Geyer von der Commerzbank. Der DAX drohe nun aus dem seit März gültigen Aufwärtstrend nach unten herauszufallen. Auch die hohen Börsenumsätze während der jüngsten Kursverluste seien Besorgnis erregend, sagte der Aktienexperte.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires / apa