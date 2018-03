ATX geht kaum bewegt ins lange Wochenende -- DAX schließt im Plus

Am Donnerstag, dem letzten Handelstag der verkürzten Karwoche, zeigten sich Anleger am heimischen Aktienmarkt unentschlossen.

Der ATX eröffnete marginal im Plus, arbeitete sich im frühen Handel jedoch deutlicher in die Gewinnzone vor. Er ging kaum bewegt bei 3.428,53 Punkten in die Oster-Feiertage.

Der Donnerstag war bereits der letzte Handelstag im ersten Jahresviertel, am Freitag bleibt die Wiener Börse geschlossen. Seit Jahresbeginn konnte der ATX kaum zulegen. Nach einem starken Jahresauftakt kam es seit Ende Jänner zum Ausverkauf. In den letzten Tagen hatte vor allem Sorge um einen weltweiten Handelskrieg mit den USA die Anleger verunsichert.

DAX schließt mit positiven Vorzeichen

Der DAX startete moderat im Plus in den Donnerstag, baute seine Gewinne im Verlauf jedoch deutlich aus. Er gewann 1,31 Prozent auf 12.096,73 Zähler.

Am deutschen Aktienmarkt hatte sich am letzten Handelstag der Karwoche eine positive Stimmung durchgesetzt. Gestützt wurde der deutsche Leitindex vor allem von Käufen im Automobilsektor, nachdem Renault und Nissan nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine Fusion sprechen.

Beim Belastungsfaktor Handelskrieg zwischen den USA und China waren neue negative Nachrichten ausgeblieben. Auch das trug kurz vor dem Osterwochenende zu stabilen Aktienmärkten bei.

Zieht man den Fokus weiter auf, ist das Resümee jedoch trist: An diesem Donnerstag endete das erste Börsenquartal 2018 - und mit einem DAX-Verlust von fast 1.000 Punkten oder rund 6 Prozent fällt die Bilanz ausgesprochen düster aus. In Deutschland "sind die Anleger inzwischen sehr pessimistisch", sagte Markus Reinwand von der Helaba.

finanzen.at / Dow Jones / dpa-AFX