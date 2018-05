Bosch will Fahrverbote noch abwenden - Zeitung

STUTTGART (Dow Jones)--Der weltgrößte Autozulieferer Bosch will sich dafür einsetzen, dass Fahrverbote doch noch verhindert werden können: "Wir befinden uns in intensiven Diskussionen mit Politikern auf Kommunal- und auf Landesebene", sagte H. Rolf Bulander, Chef der Autosparte, der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Montagausgabe). Bosch gehe es um die Frage, wie EU-Grenzwerte an Luftqualitätsbrennpunkten wie dem Neckartor eingehalten werden könnten.

"Was die durch den Straßenverkehr bedingten Belastungen betrifft, sind wir der Meinung, dass uns dies durch ein Bündel an Maßnahmen wie etwa Software-Updates oder die Verstetigung des Verkehrs an problematischen Stellen gelingen kann", so Bulander. Zudem müssten sich die Unternehmen überlegen, was sie tun könnten, um den Individualverkehr zu reduzieren. "Ich halte Fahrverbote für sehr problematisch, solange man nicht wirklich alle erdenklichen Möglichkeiten genutzt hat, um die Grenzwerte anderweitig zu erreichen - und wir haben noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft", so Bulander.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2018 10:00 ET (14:00 GMT)