Bouffier: CSU streitet nur aus Angst um Mehrheit in Bayern

BERLIN (Dow Jones)--Im unionsinternen Streit über die Ausrichtung der Asylpolitik hat der hessische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Volker Bouffier die Schwesterpartei scharf kritisiert. Die Lage sei deshalb so eskaliert, weil die CSU um die absolute Mehrheit bei der bayerischen Landtagswahl im Oktober fürchte, sagte er der Zeit. Das habe zur einer "falschen Strategie" geführt. Erst vor wenigen Tagen hatte CSU-Generalsekretär Markus Blume einen Zusammenhang zwischen Asylstreit und Landtagswahl zurückgewiesen.

Es bestehe Konsens darüber, dass man beim Thema Migration weiterkommen müsse, sagte Bouffier der Zeitung zufolge. "Aber die Diskussion fühlt sich so an, als stünden wir wieder bei 2015", erklärte der Landeschef. Das sei aber falsch. "Wenn ich jeden Tag erkläre, dass alles ganz furchtbar ist, dann sagen die Leute: Du hast die Sache offenbar nicht im Griff. Ob das dazu führt, dass sie mich wählen, wage ich zu bezweifeln."

Seehofer liegt falsch

Seehofers Einschätzung, man habe die Lage nicht im Griff, sei "nicht richtig", sagte Bouffier. In Hessen seien die Menschen binnen drei Tagen registriert, binnen einer Woche sei die Anhörung beim BAMF und binnen eines Monats seien 80 Prozent der Fälle beschieden.

Bouffier kritisiert außerdem, dass Seehofer und die CSU ihre Forderung nach einer Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze nicht auf die Tagesordnung gesetzt hätten. Das sei in den zurückliegenden Wochen und Monaten nie ein Thema gewesen. "Nirgends. Weder bei den Jamaika-Verhandlungen noch in der Koalitionsverhandlung mit der SPD, noch in dem Kompromiss zwischen CDU und CSU."

Entscheidend sei, dass die Union beieinanderbleibe. "Sonst haben wir in einem Jahr italienische Verhältnisse. Das kann niemand mit Sinn und Verstand wollen", sagte Bouffier der Zeit. Eine weitere Eskalation bringe die Fraktionsgemeinschaft in Gefahr. "Die CSU tritt bundesweit an und die CDU auch in Bayern", skizzierte Bouffier das Szenario für diesen Fall. Am Ende brauche man drei oder mehr Parteien, um eine Regierung zu bilden und könne nur noch politische Minimalkompromisse machen. "Die politische Stabilität Deutschlands ist dann nicht mehr gegeben", warnte Bouffier.

