Bradesco - Ergebnisse für das 1. Quartal 2018

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Banco Bradesco (B3: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD, BBDO; und Latibex: XBBDC) veröffentlichte heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2018 (1Q18) vor. Beziehen Sie sich bitte auf die unten stehenden Angaben.

Im Folgenden finden sich die wichtigsten von Bradesco veröffentlichten Zahlen:

Veränderung in %(sofern nicht andersangegeben) Millionen BRL (sofern 1Q18 4Q17 1Q17 1Q18 1Q18 nicht anders zu zu angegeben) 4Q17 1Q17 Ergebnis Wiederkehrende 5.102 4.862 4.648 4,9 9,8 Erträge (1) Nettozinsertrag 15.686 15.813 16.036 (0,8) (2,2) ALL erweitert (2) (3.892) (5.405) (5.282) (28,0) (26,3) Erträge aus 7.831 8.062 7.430 (2,9) 5,4 Provisionen Verrechnete 17.570 21.192 17.948 (17,1) (2,1) Versicherungsprämien, Beiträge zur Altersvorsorge und Erträge aus Capitalization Bonds Angaben zu den einzelnen Bilanzpositionen Gesamtes 1.303.842 1.298.328 1.294.139 0,4 0,7 Anlagevermögen (3) Erweitertes 486.645 492.931 502.714 (1,3) (3,2) Anleihen-Portfolio (4)

Privatanleger 177.814 175.469 171.820 1,3 3,5

Unternehmen 308.831 317.462 330.894 (2,7) (6,7) Eigenkapital 113.776 110.457 104.558 3,0 8,8 Verwaltetes 2.003.948 1.987.487 1.943.687 0,8 3,1 Anlagevermögen Höhepunkte Jährliche 18,6 18,0 18,3 0,6 0,3 Durchschnittsrendite p.p. p.p. des Eigenkapitals (Return on Average Equity; ROAE) - % (5) Umsatzquote 40,9 40,8 40,0 0,1 0,9 (Efficiency Ratio, p.p. p.p. ER) - % (6) Wiederkehrender 2,91 2,84 2,64 2,5 10,2 Ertrag je Aktie - in BRL (6) (7) Marktkapitalisierung 237.219 200.521 178.208 18,3 33,1 (8) Zinsen auf das 1.519 2.216 1.568 (31,5) (3,1) Eigenkapital - Netto Ausfallquote (> 90 4,4 4,7 5,6 (0,3) (1,2) Tage (9) / p.p. p.p. Anleihen-Portfolio) - % Tier-I-Kapital - % 12,4 13,1 12,0 (0,7) 0,4 (10) p.p. p.p.

(1) Bezieht sich auf die auf Seite 5 dieses Wirtschafts- und Finanzberichts beschriebenen Einmaleffekte; (2) Umfasst Provisionen für Bürgschaften, Kreditabsicherungen, Erträge aus Kreditgeschäften, gewährten Abschlägen, Erträge im Zusammenhang mit BNDU (Anlagevermögen, das nicht zur eigenen Verwendung herangezogen werden kann) sowie Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten; (3) Weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 4 - Bilanz und Erklärung der Geschäftsführung zum Ertrag, im Abschnitt "Vollständiger Finanzbericht" in diesem Bericht; (4) Neben dem Anleihen-Portfolio gehören zum Plan der brasilianischen Zentralbank (Bacen): Bürgschaften, Kreditabsicherungen, Akkreditive, Vorauszahlungen auf Kreditkartenforderungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen, Ko-Obligationen auf offene Immobilienzertifikate und ländliche Kredite; (5) Ausgenommen sind Mark-to-Market-Effekte aus zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren, die unter der Position Eigenkapital eingestellt sind; (6) In den vergangenen 12 Monaten; (7) Zu Vergleichszwecken wurden Aktien unter Berücksichtigung von Bonuszahlungen und Aktiensplits während diese Zeiträume bereinigt; (8) Anzahl der Aktien (ausgenommen eigene Aktien) multipliziert mit dem Abschlusspreis für Stamm- und Vorzugsaktien zum letzten Tag der Handelsperiode; (9) Ausstehende Darlehen; und (10) Rückgang im Zusammenhang mit der Änderung des Zeitplans für die Anwendung von Abschlägen auf aufsichtsrechtliche Anpassungen, die sich 2018 auf 100 % beliefen (2017 auf 80 %).

Wiederkehrender Nettoertrag vs. Nettobuchgewinn

Im Folgenden werden die wichtigsten einmaligen Effekte gegenübergestellt, die sich in dem Zeitraum auf den Nettoertrag ausgewirkt haben:

Millionen BRL 1Q18 4Q17 1Q17 Wiederkehrende Erträge 5.102 4.862 4.648 Einmalige Effekte (635) (1069) (577)

Abschreibungen beim Firmenwert (Brutto) (607) (600) (554)

Andere (1) (28) (469) (23) Nettobuchgewinn 4.467 3.793 4.071

(1) Besteht im Wesentlichen aus Eventualverbindlichkeiten und umfasst für das 4. Quartal 2017: (a) Wertminderungen auf nicht finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 278 Millionen BRL; (b) ein Sonderprogramm zur Steuerregulierung (PERT) in Höhe von 49 Millionen BRL sowie (c) ein Programm für steuerbegünstigte Ratenzahlungen (PPI) in Höhe von 62 Millionen BRL. Nettoeffekt nach Steuern.

Zusammengefasste Analyse der wiederkehrenden Erträge

Weitere Informationen zur zusammengefassten Analyse der wiederkehrenden Erträge, wie sie im Folgenden dargestellt werden, finden Sie im Kapitel "Wirtschafts- und Finanzanalyse" in diesem Bericht.

Angaben zu den Veränderung wiederkehrenden Erträgen in % (Millionen BRL) 1Q18 4Q17 1Q17 1Q18 1Q18 zu zu 4Q17 1Q17 Nettozinsertrag 15.686 15.813 16.036 (0,8) (2,2)

NII - Anteil des 15.493 15.661 15.900 (1,1) (2,6) Zinsertrags

NII - Anteil des nicht 193 152 136 27,0 41,9 auf Zinsen entfallenden Ertrags (1) Expanded PDD (3.892) (5.405) (5.282) (28,0) (26,3) ALL Ausgaben (4.599) (5.414) (5.896) (15,10 (22,0) Erträge aus 1.447 1.593 1.541 (9,2) (6,1) Kreditgeschäften Gewährte Abschläge / (485) (801) (507) (39,5) (4,3) Andere (2) Wertminderungen bei (255) (7830 (420) (67,4) (39,3) finanziellen Vermögenswerten Bruttoerträge aus 11.794 10.408 10.754 13,3 9,7 vermittelten Finanzdienstleistungen Erträge aus 1.515 1.873 1.627 (19,1) (6,9) Versicherungen, Altersvorsorge und Capitalization Bonds (3) Erträge aus Provisionen 7.831 8.062 7.430 (2,9) 5,4 Personalausgaben (4.829) (4.878) (4.822) (1,0) 0,1 Andere (4.810) (5.340) (4.854) (9,90 (0,9) Verwaltungsausgaben Steuerlicher Aufwand (1.821) (1.758) (1.772) 3,6 2,8 Anteil am Ertrag 27 30 58 (10,0) (53,4) (Verlust) der nicht konsolidierte und gemeinsam geführten Tochtergesellschaften Andere betriebliche (2.037) (1.923) (1.833) 5,9 11,1 Erträge / (Ausgaben) Betriebsertrag 7.670 6.474 6.588 18,5 16,4 Betriebsfremde Erträge (9) (160 (52) (43,8) (82,7) IR/CS (2.483) (1.543) (1.839) 60,9 35,0 Ertragssteuer / (76) (53) (49) 43,4 55,1 Sozialabgaben Minderheitsbeteiligungen 5.102 4.862 4648 4,9 9,8 an Tochtergesellschaften

(1) Umfasst Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte, die ihrem Wesen nach keine Kredite sind; (2) Einschließlich des Ergebnisses im Zusammenhang mit BNDU sowie Provisionen auf Bürgschaften und Kreditabsicherungen; und (3) Erträge aus Versicherungen, Altersvorsorge und Capitalization Bonds = Einbehaltene Prämien aus Versicherungen, Altersvorsorge und Capitalization Bonds - Veränderungen der technischen Reserven für Versicherungen, Altersvorsorge und Capitalization Bonds - Zurückgehaltene Ansprüche - Zeichnung und Rückkauf von Capitalization Bonds - Aufwendungen für den Verkauf von Versicherungen, Leistungen zur Altersvorsorge und Capitalization Bonds.

