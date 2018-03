Budget - Gewerkschaftsprotest gegen Kürzungen beim Bahnausbau

Die Bahngewerkschaft vida hat heute bundesweit gegen durch das Budget verursachte Kürzungen beim Bahnausbau protestiert. Es gehe um rund 1,8 Mrd. Euro, in allen neun Bundesländern seien Projekte betroffen, kritisiert die vida. Währenddessen haben die Regierungsparteien im Nationalrat die Kritik an der Bundesregierung und am Verkehrsminister zurückgewiesen.

Gewerkschafter in den Bundesländern richteten Briefe an ihre jeweiligen Landeshauptleute, sie im Kampf gegen die Kürzungen zu unterstützen. Laut vida geht es bei dem Rotstift für Bahnprojekte im ÖBB-Rahmenplan 2018 bis 2023 um fast 26.500 Arbeitsplätze.

Die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ haben das Budget im Nationalrat heute verteidigt. Aus Sicht der ÖVP und FPÖ werden zentrale Infrastrukturprojekte, insbesondere der Ausbau der Schiene, vorangetrieben, berichtete die Parlamentskorrespondenz. Die Opposition äußerte sich kritisch: Die SPÖ ortet eine Investitionslücke. Die NEOS kritisieren Ineffizienz beim Einsatz der Mittel und Direktvergaben bei Bestellungen von Verkehrsleistungen der Schiene.

Vida-Wien-Vorsitzender Helmut Gruber kritisiert, dass bereits im Rahmenplan vorgesehene Projekte im Volumen von 60,6 Mio. Euro nun dem Rotstift des Finanzministers zum Opfer gefallen seien. Betroffen seien Pendler und Menschen mit Behinderung. So werden nun etwa Aufzüge am Bahnsteig an der Strecke Süßenbrunn-Bernhardtshal nicht errichtet, hier wurden bereits geplante Ausbauten gestrichen (Wiener Anteil: 6,5 Mio. Euro, in NÖ über 200 Mio. Euro).

In Eisenstadt haben ÖGB und AK Einsparungen bei Bahn-Infrastrukturprojekten durch die Bundesregierung kritisiert. Die Verschiebung oder Streichung von vier burgenländischen Bahnprojekten verhindere Investitionen von insgesamt 27,5 Mio. Euro, stellte Arbeiterkammerpräsident Gerhard Michalitsch fest. Rund 400 Arbeitsplätze würden verhindert bzw. vernichtet, hieß es von AK und ÖGB. Abgesagt werden soll laut Gewerkschaftsbund und vida Burgenland die Elektrifizierung der Bahnlinie Szentgotthard-Jennersdorf-Graz mit Investitionen von 23,3 Mio. Euro.

Mit Unverständnis reagiert Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) in einer Aussendung auf die Kritik aus dem Burgenland. "Die vom ÖGB- und vida-Vorsitzenden Erich Mauersics präsentierten Inhalte entbehren jeder Grundlage", so Hofer in einer Aussendung. Sowohl die Elektrifizierung der Strecke Szentgotthard-Jennersdorf-Graz als auch jene der Strecke Wiener Neustadt-Loipersbach-Schattendorf sind neu in den ÖBB-Rahmenplan 2018-2023 aufgenommen worden. Bei allem Verständnis für Oppositionspolitik verwehre er sich dagegen, wenn mit nachweislich falschen Behauptungen gearbeitet werde.

Auch der Tiroler ÖGB steigt wegen der geplanten Einsparungen auf die Barrikaden. "Mindestens 1.536 Arbeitsplätze" würden dadurch im Bundesland vernichtet, kritisierte ÖGB-Chef und Geschäftsführer der Gewerkschaft vida, Philip Wohlgemuth. Laut dem neuen ÖBB-Rahmenplan-Entwurf sollten allein in Tirol in sechs Jahren 104,9 Mio. Euro eingespart werden, davon beim Brennerbasistunnel (BBT) 97 Mio. Euro. Beim viergleisigen Ausbau des Unterinntals (Schaftenau-Knoten Radfeld) würden 7,9 Mio. Euro gestrichen.

Die Kürzungen bei Bahninfrastruktur-Investitionen vernichten laut Angaben des ÖGB in Vorarlberg von 2018 bis 2023 rund 1.900 Arbeitsplätze. Allein in Vorarlberg wolle das Verkehrsministerium laut dem neuen ÖBB-Rahmenplan-Entwurf in sechs Jahren 130,4 Mio. Euro einsparen. Vorarlbergs Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne) betonte, Kürzungen werde man nicht akzeptieren.

Nur für das Erreichen des Nulldefizits würden bis 2023 allein in Oberösterreich "2.313 Arbeitsplätze vernichtet", schlug vida-Landesvorsitzender Helmut Woisetschläger in Linz Alarm. Konkret sollen in Oberösterreich beim Ausbau der Strecken Linz-Wels 63,3 Mio. Euro, Wels-Passau 6,6 Mio. Euro sowie bei der Pendlerverbindung Steindorf-Straßwalchen 86,4 Mio. Euro eingespart werden.

In Kärnten geht es laut vida-Unterlagen um Einsparungen in Höhe von 50,7 Mio., in Niederösterreich um 266,3 Mio., in der Steiermark um 66,3 Mio. und in Salzburg um 35,6 Mio. Euro. Bei österreichweiten Projekten kritisiert die vida Einsparungen in Höhe von 907,2 Mio. Euro, davon 104 Mio. bei Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.

