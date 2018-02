Bürger haben wenig Vertrauen in Pflegeeinrichtungen Umfrage des SWR Bürgertalks "mal ehrlich ..." / Diskussion am 21.2.2018, 22 Uhr, im SWR Fernsehen um die Frage "Droht uns der Pflegek

Mainz (ots) -

Die deutschen Pflegeheime haben ein katastrophales Image. Insgesamt 80 Prozent der Deutschen haben wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die Pflegeeinrichtungen im Land. In der Gruppe der weiblichen Befragten lag der Anteil sogar bei 83 Prozent. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest-dimap im Auftrag des SWR Bürgertalks "mal ehrlich..." hervor.

Der SWR hatte rund 1.000 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger fragen lassen, welches Maß an Vertrauen sie in eine gute Versorgung in deutschen Pflegeheimen hätten, sofern sie demnächst in eine solche Einrichtung gehen müssten. 58 Prozent der Befragten erklärten, sie hätten wenig Vertrauen, 22 Prozent meinten sogar, sie hätten gar kein Vertrauen. Insgesamt 19 Prozent der Teilnehmenden gaben an, sehr großes Vertrauen (2 Prozent) oder großes Vertrauen (17 Prozent) in eine gute Versorgung in deutschen Pflegeheimen zu haben.

Der SWR Bürgertalk "mal ehrlich ... droht uns der Pflege-Kollaps?" mit Moderator Florian Weber wird am Mittwoch, 21. Februar, um 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Manfred Lucha (Sozialminister des Landes Baden-Württemberg, Bündnis `90/Grüne), Erwin Rüddel (Pflegeexperte der Bundestagsfraktion, CDU Rheinland-Pfalz) und SWR-Pflegeexperte Gottlob Schober diskutieren an diesem Abend mit den Gästen.

Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, bei der nächsten Sendungen dabei zu sein, wenden sich bitte per Mail an mal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv. Am 21. März 2018, ab 22 Uhr, geht es um die Frage "mal ehrlich ... was ist meine Arbeit wert?".

