Bundesumweltministerin hält Dieselfahrverbote für wahrscheinlich

BERLIN (Dow Jones)--Die neue Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hält Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Deutschland für kaum noch vermeidbar. Schulze sagte dem Tagesspiegel: "Bei den Städten, in denen wir wirklich massive Überschreitungen der Grenzwerte haben, München, Stuttgart und einige andere, fürchte ich, dass wir allein mit Software-Updates nicht hinkommen."

Auch die vielen Maßnahmen aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft", also etwa die Elektrifizierung von Bussen, seien zwar gut und werden vielen Städten helfen, brächten aber in der Summe zu wenig, um das Problem in den besonders belasteten Städten zu lösen. Deshalb werbe sie intensiv für die technische Nachrüstung der Fahrzeuge. "Aus meiner Sicht ist sie das einzig realistische Mittel, Fahrverbote zu verhindern."

Auf die Frage, ob die Autohersteller für die Hardware-Nachrüstungen zahlen müssten, sagte Schulze: "Ja, sie sind ja auch die Verursacher. Wir brauchen diese Nachrüstungen vor allem für die besonders belasteten Ballungsräume, in denen wir die Grenzwerte anders nicht einhalten können. Das werden letztlich nicht 50 Städte sein, sondern um die 20", sagte Schulze.

April 21, 2018