Bundesverwaltungsgericht verschiebt Diesel-Urteil

Von Christian Grimm

LEIPZIG (Dow Jones)--Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Verfahren um Diesel-Fahrverbote in Städten vertagt. Ein Urteil wird nicht mehr am Donnerstag gefällt, wie Senatspräsident Andreas Korbmacher in Leipzig nach vierstündiger Erörterung bekanntgab. Ihre Entscheidung wollen die höchsten deutschen Verwaltungsrichter nun am kommenden Dienstag ab 12.00 Uhr vorlegen.

Die Verhandlung steht stark im Fokus der Öffentlichkeit, weil das Gericht anordnen könnte, dass Städte mit schlechter Luftqualität Fahrverbote für Dieselfahrzeuge als Instrumente zum Gesundheitsschutz der Bürger erlassen müssen.

