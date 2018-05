CA Immo verdiente im ersten Quartal mehr als vom Markt erwartet

Der börsennotierte Immobilienkonzern CA Immo hat das erste Vierteljahr 2018 mit Gewinnzuwächsen abgeschlossen, die deutlich über den Analystenerwartungen lagen. Der Konzern sprach von einem operativ starken ersten Quartal. Der profitable Wachstumskurs setze sich fort.

Für das Gesamtjahr 2018 und auch für 2019 wurde eine wesentliche Prognose bestätigt: Bei der Schlüsselzahl FFO 1 (operatives Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft ohne Verkäufe und vor Steuern) sind heuer mehr als 115 bzw. im kommenden Jahr über 125 Mio. Euro angepeilt, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte..

Im ersten Quartal 2018 lag das nachhaltige Ergebnis FFO 1 bei 27,7 Mio. Euro, eine Steigerung um 17,8 Prozent. Nach Konzernangaben untermauert dies die robuste und von Bewertungsergebnissen unabhängige starke operative Entwicklung. Die sei auch Grundlage für die nachhaltige Dividendenpolitik.

Die Mieterlöse legten in den ersten drei Monaten um 5,5 Prozent auf 46,2 Mio. Euro zu. Hier schlug vor allem der im 3. Quartal 2017 abgeschlossene Ankauf eines voll vermieteten Bürogebäudes in Polen ("Warsaw Spire Building B") zu Buche. Das Nettomietergebnis stieg im Quartalsvergleich um 11,7 Prozent auf 42,7 Mio. Euro. Stark gestiegen ist den Angaben zufolge das Verkaufsergebnis (inklusive Ergebnis aus Immobilienhandel und Bauleistungen) in Höhe von 8,1 Mio. Euro (2017: -0,8 Mio. Euro).

Demnach wuchs das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) signifikant um 40,6 Prozent auf 40,8 Mio. Euro, berichtete die CA Immo am Abend.

Das Quartals-Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 38,6 Mio. Euro und damit um 26,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Periodenergebnis kam Ende des ersten Quartals mit 28,8 Mio. Euro um 24,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Ergebnis je Aktie belief sich zum Bilanzstichtag auf 31 Cent (2017: 25 Cent je Aktie).

Das Neubewertungsergebnis wurde aktuell mit -0,6 Mio. Euro (2017: 9,4 Mio. Euro) beziffert. Das Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von 17 Mio. Euro (Erstquartal 2017: 5,2 Mio. Euro) resultierte u.a. aus einem positiven Ergebniseffekt des Verkauf sdes Tower 185 in Frankfurt, dessen Closing im ersten Quartal 2018 über die Bühne hing. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) lag mit 56,6 Mio. Euro um fast ein Drittel (32,3 Prozent) über dem Vorjahreswert.

Das Immobilienvermögen belief sich Ende März auf 3,8 Mrd. Euro. 85 Prozent sind Bestandsimmobilien, 14 Prozent sind in Entwicklung. Das Bestandsportfolio im Wert von 3,2 Mrd. Euro liegt in Osteuropa (49 Prozent), Deutschland (36 Prozent) und Österreich (15 Prozent). Das Portfolio rentiert nach Unternehmensangaben mit 6,1 Prozent. Die Vermietungsquote wurde per Ende März mit 94,4 Prozent angegeben.

Im März 2018 wurde ein für KPMG gebautes Gebäude in der Berliner Europacity (Projektvolumen 57 Mio. Euro) an den Mieter übergeben. In der zweiten Jahreshälfte werden die Projekte ViE in Wien und Orhideea Towers in Bukarest fertig und ebenso wie das Berliner KPMG-Haus in den eigenen Bestand übernommen. In Prag plant CA Immo die Errichtung eines Bürogebäudes (Projektvolumen rund 54 Mio. Euro).

Für 26 Prozent des Aktienkapitals der CA Immo hat im April der US-Investor Starwood ein Übernahmeangebot abgegeben. Das Offert wurde bis 30. Mai 17 Uhr Ortszeit Wien verlängert. Den Aktionären wurden somit weiter 27,50 Euro je Aktie cum Dividende angeboten.

