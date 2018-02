CDU-Parteitag stimmt für Koalitionsvertrag mit CSU und SPD

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU hat erwartungsgemäß für den Koalitionsvertrag mit SPD und CSU gestimmt. Für eine neue große Koalition votierte am Montag in Berlin eine große Mehrheit der Delegierten. Abgestimmt wurde per Handzeichen. Laut Parteitagspräsidium votierten von 975 Delegierten nur 27 gegen den Koalitionsvertrag.

Damit haben CDU und CSU den Weg für eine Neuauflage der großen Koalition freigemacht. Jetzt warten beide Seiten auf das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids. Das wird am 4. März erwartet.

February 26, 2018 09:45 ET (14:45 GMT)