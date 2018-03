Chemiebranche warnt vor hartem Brexit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Jahr nach dem Brexit-Antrag Großbritanniens warnt die deutsche Chemie- und Pharmabranche erneut vor einem unkontrollierten EU-Austritt des Landes. Ein "harter Brexit" würde die deutsche Schlüsselindustrie besonders hart treffen, erklärte Utz Tillmann, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI, am Mittwoch in Frankfurt. "Plötzlich fehlende Registrierungen oder Zulassungen für chemische Produkte aus Großbritannien würden zahlreiche Lieferketten mit einem Schlag zum Erliegen bringen", warnte er. Davon wären auch die Abnehmer von Chemieprodukten wie die Auto-, Konsumgüter- und Baubranche "massiv betroffen".

Die europäische Chemikalienregulierung zwischen der EU und Großbritannien müsse harmonisiert bleiben, betonte der Verband der Chemischen Industrie weiter. Gehe die Expertise der britischen Behörden verloren, würde das die EU bei der Bewertung von Chemieprodukten schwächen. Die Politik müsse daher vorsorgen.

Vor den Folgen eines harten Brexits für die Pharmabranche hatte jüngst auch Merck-Chef Stefan Oschmann gewarnt. So liege Qualitätskontrolle von Arzneien größtenteils in Großbritannien. Selbst die Versorgung von Patienten sei im Ernstfall gefährdet. Pro Monat würden 45 Millionen Packungen Medikamente aus Großbritannien in die EU gebracht, 35 Millionen gingen umgekehrt auf die Insel.

Die deutsche Chemie- und Pharmabranche, die hierzulande rund 453 000 Menschen beschäftigt, hat 2017 Produkte im Wert von 16,9 Milliarden Euro mit Großbritannien ausgetauscht. Damit war das Vereinigte Königreich der siebtgrößte Handelspartner der Branche./als/DP/jha