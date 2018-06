Chint Solar/Astronergy und die Münchener Rück feiern gemeinsam das 9. Jahr ihrer Partnerschaft

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Chint Solar/Astronergy, der führende chinesische PV-Hersteller und -Dienstleister, gab die Unterzeichnung des Vertrags zum Versicherungsschutz durch Dritte für registrierte PV-Module aus dem Jahr 2018 mit der Münchener Rück und PICC P&C bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung gewährt PICC P&C 10-12 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie für Astronergy-Module, die 2018 an registrierte internationale Projekte geliefert werden, dabei wird die Münchener Rück PICC rückversichern. Durch die Vergabe spezieller Finanzleistungen für diese registrierten Kunden bietet der Versicherungsschutz eine glaubwürdige Garantie durch Dritte für Investoren und Finanzierungsinstitute, die sich für die Installation von Astronergy-Modulen entscheiden.

Claudia Hasse, Leiterin der Abteilung für Special Enterprise Risks bei der Münchener Rück, weist darauf hin, dass Astronergy seit neun Jahren eng mit der Münchener Rück zusammenarbeitet. Die Münchener Rück hat 2009 die weltweit erste Langzeitversicherung für die Dauer von 25 Jahren für Photovoltaik-Module entwickelt und Astronergy ist das einzige Photovoltaik-Unternehmen, das sie seit 2010 fortlaufend abschließt. "Wir schätzen unsere kontinuierliche Beziehung zu Astronergy und ihr Engagement für Qualität und Exzellenz in einer sich schnell verändernden PV-Industrie. Der neue Vertrag unterstreicht wiederholt die Bestrebungen von Astronergy, ihren Kunden die besten Lösungen in den Bereichen Technologie, Finanzen und Versicherungsschutz bereitzustellen", sagte Claudia Hasse.

Dr. Ronald Sastrawan, Senior Risk Analyst von Green Tech Solutions, Teil der Abteilung für Special Enterprise Risks als Corporate Insurance Partner der Münchener Rück, erklärte in seiner Rede anlässlich der 9-jährigen Partnerschaftsjubiläums im SNEC, dass die Münchener Rück bei der Risikobewertung sehr sorgfältig vorgeht und nur auf dem Markt verfügbare Module mit hoher Qualität versichert. Astronergy ist ein absolut führendes Unternehmen in der Photovoltaikbranche und hat in den letzten neun Jahren nachweislich ausschließlich Module mit hoher Qualität und hohem Standard angeboten. Die Versicherung 2018 sieht für jeden bei der Münchener Rück registrierten Eigentümer eine unabhängige Projektversicherung vor, die das Risiko erfolgreich trägt und den Finanzierungsbedarf der ausländischen Kunden befriedigt.

"Die Münchener Rück ist eine international führende Rückversicherungs-Gesellschaft mit den branchenweit strengsten Werksinspektionsstandards. Sie hat 170 Fabriken weltweit inspiziert und nur die besten positiv bewertet und zugelassen, einschließlich Astronergy", erklärte Dr. Lu, Chuan, der CEO von Astronergy, "Das Underwriting namhafter Versicherungsgesellschaften bietet unseren Kunden weltweit zusätzlichen Mehrwert".

