DAX-FLASH: Dax zum Hexensabbat moderat höher erwartet - Healthineers-Börsengang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) dürfte am Freitag zunächst an seine Erholung seit der Wochenmitte anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,20 Prozent höher auf 12 370 Punkte.

Am Tag des sogenannten Hexensabbat können die Kurse aber stark schwanken. Es laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Dies kann am Kassamarkt für größere Kursbewegungen sorgen. Denn Investoren versuchen oft, zum Verfall die Kurse kurzfristig in die für sie günstige Richtung zu bewegen.

Zudem bleiben die Blicke auf die vom US-Präsidenten Donald Trump ausgelösten Handelsspannungen sowie das sich dem Vernehmen nach weiter drehende Personalkarussell im Weißen Haus.

Auf der Unternehmensseite steht der Börsengang der Siemens-Medizintechnik-Tochter Healthineers im Fokus. Die Papiere werden für jeweils 28 Euro ausgegeben. Angesichts der 150 Millionen angebotenen Papiere fließen Siemens vor Kosten 4,2 Milliarden Euro zu./mis/jha/