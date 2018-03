DAX-FLASH: Unentschlossen am letzten Handelstag vor dem Osterfest

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag vor dem Osterfest zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt zunächst kein klarer Trend ab. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) gut zwei Stunden vor der Eröffnung 0,07 Prozent tiefer auf 11 932 Punkte und damit kaum verändert.

Die Vorgaben aus Übersee zeigten ein gemischtes Bild: In Japan gab es moderate Verluste, in China zaghafte Gewinne. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hatte am Vorabend kaum verändert geschlossen. Allerdings könnten Technologiewerte erneut unter Druck geraten, nachdem in New York die Nasdaq abermals klar nachgegeben hatte.

Im Blick stehen hierzulande einige Unternehmen aus dem TecDAX mit Geschäftszahlen, darunter der IT-Dienstleister S&T. Am Nachmittag könnten frische Konjunkturdaten aus den USA neue Impulse liefern./ajx/das