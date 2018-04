DAX-FLASH: Weitere Erholung zum Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zuletzt gut gelaufene US-Börsen in Verbindung mit wieder gesunkenen Anleiherenditen dürften am letzten Handelstag der Woche den deutschen Aktienmarkt positiv beeinflussen. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) etwas weniger als zwei Stunden vor dem Start 0,47 Prozent höher bei 12 559 Punkten. Damit ist die Marke von 12 600 Punkten wieder in Reichweite, mit der der Leitindex im Wochenverlauf immer wieder gerungen hatte.

Die Berichtssaison geht in Deutschland am Freitag weiter, wenn auch mit etwas weniger Fahrt als am Vortag. Aus dem Dax berichten der Autobauer Daimler und der -zulieferer Continental. Hinzu kommen einige Unternehmen aus der zweiten Reihe mit Geschäftszahlen.

Wichtig mit Blick auf die zuletzt angespannten Handelsbeziehungen ist auch das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump in Washington. Unter den von Trump ausgerufenen Importzöllen hatten die Aktienmärkte zuletzt gelitten. Am Nachmittag stehen zudem Daten zum Wirtschaftswachstum der USA im Fokus./ajx/fba