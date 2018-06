DGAP-Adhoc: Bastei Lübbe AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017/2018: Stärkere Ergebnisbelastungen trotz Umsatzsteigerung im Kerngeschäft

Ad-hoc-Meldung nach Artikel 17 MAR Bastei Lübbe AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017/2018: Stärkere Ergebnisbelastungen trotz Umsatzsteigerung im Kerngeschäft Köln, 14.06.2018. Die Bastei Lübbe AG meldet nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 einen Konzernumsatz von rund EUR 140 Mio. Das EBITDA liegt nach vorläufigen Berechnungen bei EUR 0,5 Mio. (bisher: rund EUR 5 Mio.) und das EBIT bei minus EUR 18 Mio. (bisher: rund minus EUR 11 Mio.). Mehrere Faktoren, insbesondere Einmaleffekte, belasten das Ergebnis im Geschäftsjahr 2017/2018 in einer Größenordnung von rund EUR 18 Mio. Dazu zählen der Verlust der zum 31. März 2018 verkauften Beteiligung BuchPartner GmbH, außerplanmäßige Wertminderungen bei den Beteiligungs- und Tochterfirmen oolipo AG, BookRix GmbH & Co. KG, Beam Shop GmbH und B+M Entertainment GmbH (vormals firmierend als Bastei Media GmbH) sowie eine zusätzliche, nicht Cashflow-wirksame Ergebnisbelastung bei aktivierten Autorenhonoraren in Höhe von EUR 8 Mio. Bei der letztgenannten Position handelt sich im Wesentlichen um einen Einmaleffekt, der in der Anpassung des erwarteten Abschreibungsverlaufs begründet ist. Die zum Jahresabschluss vorgenommene Detailanalyse hat einen um EUR 3 Mio. höheren Abschreibungs- und Wertminderungsbedarf ergeben, als noch im Vergleich zur Ad-hoc Meldung vom 1. Februar 2018 erwartet. Bereinigt um außerplanmäßige Wertminderungen auf Beteiligungen sowie die zusätzlichen Wertminderungen auf aktivierte Autorenhonorare erhöhte sich das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) im Kerngeschäft gegenüber dem Geschäftsjahr 2016/2017 um rund EUR 1 Mio. auf ca. EUR 3,5 Mio., mit eingerechnet ist dabei, dass das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 aufgrund hoher Remissionen unter Plan verlief. Die Umsätze im Kerngeschäft Buchverlage stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um rund 20 % auf ca. EUR 85 Mio. Die im Segment "Digital" geführte Tochtergesellschaft Deadalic Entertainment GmbH konnte ihren Umsatz im Berichtsjahr um rund 40 % auf ca. EUR 9 Mio. erhöhen und hat mit einem EBITDA von rund EUR 3 Mio. die Erwartungen erfüllt. Jedoch entwickelte und verkaufte sich das mit hohen finanziellen Mitteln entwickelte Blockbusterspiel "Die Säulen der Erde" im vierten Quartal 2017/2018 nicht wie geplant, so dass hierfür eine außerplanmäßige Wertminderung in einer Größenordnung von EUR 3 Mio. vorgenommen werden musste. Das im Januar 2018 gestartete umfassende Programm zur nachhaltigen Effizienzsteigerung des Kerngeschäfts dauert an und verfolgt das Ziel, mittelfristig eine nachhaltige Verbesserung der EBIT-Marge im Kerngeschäft um 2 bis 3 Prozentpunkte auf 6 bis 8 % zu erreichen. Trotz der höher als im Januar 2018 erwartet ausgefallenen notwendigen Bilanzbereinigung verfügt die Bastei Lübbe AG mit einer Eigenkapitalquote von 30 Prozent über die notwendigen Mittel, diese hohen Einmalbelastungen zu verkraften. Zudem handelt es sich um überwiegend nicht Cashflow-wirksame Effekte, welche die Liquidität des Konzerns nicht belastet haben. Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017/2018 mit dem Ausblick auf das laufende Jahr 2018/2019 wird aufgrund des deutlichen Mehraufwandes bei den diesjährigen Jahresabschlussarbeiten am 31. Juli 2018 veröffentlicht. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 2. Juli 2018 geplant. Kontakt Bastei Lübbe AG: Barbara Fischer Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0221 / 82 00 28 50 E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de

