DGAP-Adhoc: m-u-t AG: Übernahme von 75% der Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland eröffnet erstmals Zugang zum B2C Markt

Wedel (Holst.), 03.05.2018



Die m-u-t AG hat einen Vertrag über die Übernahme von 75% der Anteile an der Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland geschlossen.



Spectral Engines ist ein 2014 gegründetes finnisches Unternehmen mit Hauptsitz in Helsinki. Die Basistechnologie von Spectral Engines sind MEMS-basierte Spektralsensoren, die als disruptiver Ansatz für extrem miniaturisierte und kostengünstige Detektoren entwickelt wurden. In 2017 wurde die Serienreife erreicht und durch eine eigenständige, hochinnovative Lösung zur Cloud-basierten Datenverarbeitung und einer entsprechenden Plattform zum Machine Learning ergänzt. Spectral Engines ist damit in der Lage, Kunden das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette vom Spektralsensor bis zum finalen Anwendungsgerät kostengünstig anzubieten. Darüber hinaus sind unter neuem Brand eigene Systeme zur mobilen Anwendung mit zugehörigen Mobile-APPs in der Markteinführung, mit dem Ziel, diese zukünftig auf Mietbasis oder "pay per use" einer breiten Kundenbasis anzubieten.



Die Hauptzielmärkte von Spectral Engines sind Industrieanwendungen (Smart Industry), Anwendungen in der Landwirtschaft (Smart Agriculture) und Anwendungen im Markt der Haushaltsgeräte (White Appliances und Smart Home). Durch die Fähigkeit, sehr kostengünstig miniaturisierte Spektrometer in großen Stückzahlen produzieren zu können, eröffnet sich eine Vielzahl neuer Absatzmärkte und Applikationen, insbesondere im sehr breit gefächerten Consumer-Umfeld. Die Hauptabsatzmärkte liegen derzeit in den USA, Europa und China.



Die verbleibenden 25% der Anteile werden von den vier Unternehmensgründern gehalten, die weiterhin langfristig für das Unternehmen tätig sein werden.



Aus Wettbewerbsgründen wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Dieser wird inklusive einer notwendigen Anschubfinanzierung zur Weiterentwicklung und Markterschließung in einem Korridor von Mio. EUR 10,0 bis 15,0 liegen. Der Kaufpreis wird sowohl durch Bankdarlehen als auch aus Eigenmitteln der m-u-t AG finanziert.



Die m-u-t AG wird im Jahr 2023 die verbleibenden 25% an der Gesellschaft erwerben. Der Kaufpreis für die verbleibenden Anteile wird sich aus entsprechenden Multiples der zukünftigen Geschäftszahlen ergeben.



Mit der Beteiligung an Spectral Engines eröffnet sich der m-u-t Gruppe ein neues wachstumsstarkes Marktumfeld im B2C Bereich, das bisher mit den sehr erfolgreich integrierten Gesellschaften tec5, Avantes, APOS sowie der kürzlich erworbenen LayTec nicht adressierbar war. Vorstand und Aufsichtsrat der m-u-t AG haben sich nach sehr sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken dieser Transaktion zur Akquisition entschlossen.

In dem Akquisitionsprozess wurden weitere Opportunitäten mit ähnlichen disruptiven, MEMS-basierten Ansätzen in verschiedenen Ländern intensiv geprüft. In der einmaligen Kombination aus einem hochinnovativen Sensorkonzept, kombiniert mit der Cloud-basierten Datenverarbeitung und einer Plattform zum Machine Learning, sehen Vorstand und Aufsichtsrat Spectral Engines als eine ideale Ergänzung des Portfolios der m-u-t AG an.



Darüber hinaus ist die Akquisition ein entscheidender Meilenstein zur Erreichung der weiteren Unternehmensziele, mittelfristig einen Konzernumsatz von Mio. EUR 100 bei einer angestrebten EBIT-Marge von ca. 15% zu erzielen.



Grundlage für die Entscheidungsfindung war hierbei vor allem, dass mit der Mehrheitsübernahme der Spectral Engines aufgrund der herausragenden, selbstentwickelten Technologie des Unternehmens auch erstmals der Markt für Anwendungen im Consumer-Umfeld erschlossen werden kann, dessen weltweites Wachstumspotenzial, auch aufgrund fortschreitender Digitalisierung in disruptiven Branchen, langfristig hohes Potential für Zuwachsraten bei Umsatz und Ertrag birgt.



Aus Sicht der Gesellschaft werden Akquisition und Integration der Spectral Engines mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl technologisch als auch vertriebsseitig langfristige, ausgesprochen vielversprechende Synergieeffekte ermöglichen.





