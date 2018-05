DGAP-Adhoc: sino AG: EBT (AG) 1. HJ 2017/2018: +640 TEUR, EAT: +428 TEUR / Konzerngewinn: +280 TEUR bzw. 0,12 EUR pro Aktie / EBT (AG) 2. Quartal: +374 TEUR / Zuletzt schwächere Handelstätigkeit

DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

sino AG: EBT (AG) 1. HJ 2017/2018: +640 TEUR, EAT: +428 TEUR / Konzerngewinn: +280 TEUR bzw. 0,12 EUR pro Aktie / EBT (AG) 2. Quartal: +374 TEUR / Zuletzt schwächere Handelstätigkeit



30.05.2018 / 12:18 CET/CEST

Düsseldorf, 30. Mai 2018

Die sino AG hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018 (01.10.2017-31.03.2018) ein Ergebnis von +640 TEUR vor Steuern (-37 TEUR i.Vj.) und +428 TEUR nach Steuern erzielt (-32 TEUR i.Vj.).

Der Überschuss des sino Konzerns im ersten Halbjahr, welcher den sino Aktionären zuzurechnen ist, lag bei +280 TEUR. Gewinnerhöhend wirkte sich im Konzern im Vergleich zur AG das "at equity"-Ergebnis aus der Beteiligung an der tick-TS AG i.H.v. 131 TEUR aus. Demgegenüber standen sowohl Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fintech, an dem sich die sino Beteiligungen GmbH im Jahr 2017 beteiligt hat, sowie der planmäßige Anfangsverlust dieses Fintechs.

In Summe hat sich dies gegenüber dem Ergebnis in der AG im Konzerngewinn ergebnismindernd ausgewirkt. Im Konzernergebnis enthalten ist außerdem die Ausbuchung einer doppelt erfassten Verbindlichkeit im Konzernverbund, woraus ein positiver Effekt in Höhe von 156 TEUR resultiert.

In den letzten Wochen verzeichnete die sino AG zurückgehende Handelstätigkeiten ihrer Kunden. Sollte dies anhalten, könnte dies in Kombination mit erwartet höheren Kosten in der sino AG im zweiten Halbjahr und planmäßig steigenden Anlaufverlusten des Fintech dazu führen, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 eines nur leicht negativen Konzernergebnisses, das den sino Aktionären zuzurechnen ist, nicht erreicht wird.

Die saldierten Gesamterträge der sino AG beliefen sich im abgelaufenen Halbjahr auf 3,50 Mio. Euro und lagen damit um 39,1 % über dem vergleichbaren Wert des Vorjahres (2,52 Mio. Euro). Die Summe aller Verwaltungsaufwendungen inklusive Abschreibungen lag mit 2,86 Mio. Euro 12,0 % über dem Vorjahreszeitraum (2,55 Mio. Euro).

Im zweiten Quartal (Januar bis März 2018) hat die sino AG ein Ergebnis von +374 TEUR vor Steuern erzielt, nach +71 TEUR im Vorjahresquartal.

Die sino AG hat im zweiten Quartal 192.934 Trades abgewickelt (+17,6 % ggü. dem Vorjahr). Per 31.03.2018 wurden, nach Schließung inaktiver Depots, 412 Depotkunden betreut, 3,5 % weniger als im Vorjahr.

