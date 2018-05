DGAP-Adhoc: wallstreet:online AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Privatplatzierung

DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

wallstreet:online AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Privatplatzierung



15.05.2018 / 19:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Privatplatzierung NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE Berlin, 15. Mai 2018 - Vorstand und Aufsichtsrat der wallstreet:online AG haben heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10% des Grundkapitals, d.h. bis zu 154.242 neue Aktien , gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Die neuen Aktien sollen bei institutionellen Investoren in Deutschland und Europa im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens platziert werden. Der Platzierungspreis pro Aktie wurde auf 48,00 EUR festgelegt. Die neuen Aktien werden vom 1. Januar 2018 an gewinnanteilsberechtigt sein. Der Emissionserlös soll in die Wachstumsbereiche der Unternehmensgruppe investiert werden, wobei die Entwicklung folgender Projekte im Vordergrund steht: Aufbau eines Krypto-Informationsportals, Entwicklung eines Dienstleistungsangebots ICO-Zeichnungsplattform, Aufbau eines Dienstleisters und Emissionsberaters für ICO-Emittenten sowie Strukturierung und Prüfung der eventuellen Umsetzung eines eigenen ICOs . Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstandsmitglied Disclaimer

Nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weiterleitung, unmittelbar oder mittelbar, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der wallstreet:online AG dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der wallstreet:online AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. 15.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

