DGAP-News: DIC Asset AG: Hervorragende Annahmequote von rund 44 Prozent für das erstmalige Angebot einer Ausschüttung der Dividende in Aktien

DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Dividende

DIC Asset AG: Hervorragende Annahmequote von rund 44 Prozent für das erstmalige Angebot einer Ausschüttung der Dividende in Aktien



18.04.2018 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Presseinformation DIC Asset AG: Hervorragende Annahmequote von rund 44 Prozent für das erstmalige Angebot einer Ausschüttung der Dividende in Aktien - Aktionäre wählten für mehr als 30 Millionen Aktien die Ausschüttung einer Dividende in Aktien - Rund 19 Millionen Euro Barmittel verbleiben für weiteres Wachstum im Unternehmen - Ausgabe von insgesamt 1.948.501 neuen Stückaktien

Frankfurt am Main, 18. April 2018. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat heute bekannt gegeben, dass ihre Aktionäre die erstmals angebotene Möglichkeit, ihre Dividende in Form von Aktien zu erhalten, in großem Umfang wahrgenommen haben. Bei einem Bezugspreis je neuer Aktie von 9,92 Euro und einem Bezugsverhältnis von 15,5:1 lag die Annahmequote bei rund 44 Prozent der dividendenberechtigten Aktien. Insgesamt werden 1.948.501 neue Aktien ausgegeben. Die Barausschüttung der Dividende von 0,64 Euro pro Aktie in Höhe von insgesamt 43,9 Millionen Euro konnte damit um 44 Prozent auf 24,5 Millionen Euro reduziert werden. "Die hohe Annahmequote bei unserem erstmaligen Angebot einer Aktiendividende ist für uns ein Vertrauensbeweis in unser nachhaltiges, hybrides Geschäftsmodell. Es spiegelt das hohe Interesse unserer Aktionäre wider, auch zukünftig am Erfolg des Unternehmens zu partizipieren. Mit der Ausgabe neuer Aktien können wir rund 19 Millionen Euro Barmittel im Unternehmen halten, die wir in weiteres Unternehmenswachstum und in den Ausbau unseres Geschäftsmodells investieren möchten", sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. Die neuen Aktien werden nach der Eintragung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 24. April 2018 in die Depots der Aktionäre überführt. Die Höhe des gezeichneten Kapitals der DIC Asset AG beläuft sich nach Ausgabe der neuen Aktien auf 70.526.248 Euro und ist damit um 2,8 Prozent angestiegen. Die Auszahlung der Bardividende erfolgt voraussichtlich am 23. April 2018.

Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de. Investor Relations & Corporate Communications

DIC Asset AG Nina Wittkopf Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 MainTor 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1462 Fax +49 69 9454858-9399 ir@dic-asset.de



Über die DIC Asset AG:

Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut rund 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 4,4 Milliarden Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,5 Mrd. EUR Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (1,3 Mrd. EUR Assets under Management) führt Joint-Venture Investments, Beteiligungen bei Projektentwicklungen, strategische Finanzbeteiligungen und die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

18.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de