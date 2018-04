DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX Real Estate sichert sich attraktives Projekt für 157 Serviced Apartments in Essen

DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

23.04.2018

CORPORATE NEWS EYEMAXX Real Estate sichert sich attraktives Projekt für 157 Serviced Apartments in Essen - Projektvolumen bei rd. 20 Mio. Euro - Baubeginn im Herbst 2018 - Eigenkapitalrendite (IRR) im obersten zweistelligen Prozentbereich erwartet - EYEMAXX vollzieht Markteintritt in ein rendite- und wachstumsstarkes Segment - Mittel aus aktueller Anleiheemission sollen auch für ähnliche Projekte verwendet werden - Zeichnungsfrist der EYEMAXX 5,50-Prozent-Anleihe läuft derzeit Aschaffenburg, den 23. April 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard) hat sich ein attraktives Projekt zur Erstellung von insgesamt 157 Serviced Apartments in Essen gesichert. Damit vollzieht das Unternehmen den strategiekonformen Markteintritt in dieses wachstumsstarke Segment des Gewerbeimmobilienmarktes mit einem Projekt, das eine Eigenkapitalrendite (IRR) im obersten zweistelligen Prozentbereich aufweist. Das Projektvolumen beläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Die 157 Serviced Apartments mit einer Gesamtfläche von rd. 6.000 Quadratmetern entstehen nordwestlich der Essener Innenstadt in einer Lage mit guter Infrastruktur. Das Projekt wird bis Frühjahr 2020 fertiggestellt, Baubeginn ist im Herbst des laufenden Jahres. EYEMAXX hat zudem bereits eine Absichtserklärung (Letter of Intent) von einem möglichen Betreiber der Serviced Apartments über einen Pachtvertrag mit 20jähriger Laufzeit vorliegen. Serviced Apartments - angesiedelt zwischen Kleinwohnung und Hotel - gelten als eines der wachstumsstärksten und renditeträchtigsten Segmente des Immobilienmarkts. In einer aktuellen Studie des Immobilieninvestment-Spezialisten Catella wird dem Marktsegment Serviced Apartments "eine hohe Investorennachfrage" bescheinigt. Treiber des künftigen Wachstums sind demnach zunehmende Mobilität in Kombination mit steigenden Ansprüchen an Wohnkomfort und Serviceleistungen. EYEMAXX plant künftig eine deutliche Ausweitung der Projektpipeline bei Serviced Apartments. Hierzu sollen auch Mittel aus der aktuell in der Zeichnung befindlichen EYEMAXX-Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2GSSP3) verwendet werden. Die Anleihe bietet Anlegern einen Zinskupon von 5,50 Prozent p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung und einer Laufzeit bis April 2023. Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten. Das öffentliche Angebot endet am 24. April 2018 (15:00 Uhr) vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2018/2023 wurde am 28. März 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Er steht auf der Website der EYEMAXX Real Estate AG unter www.eyemaxx.com zur Verfügung. Über die EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell über 800 Mio. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com Kontakt



