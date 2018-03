DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

Francotyp-Postalia Holding AG: Bundesdruckerei und Francotyp-Postalia besiegeln Partnerschaft zum elektronischen Unternehmensstempel



21.03.2018 / 11:16

Bundesdruckerei und Francotyp-Postalia besiegeln Partnerschaft zum elektronischen Unternehmensstempel Kunden der Bundesdruckerei erhalten Signaturkarten und elektronische Siegel in Kombination mit der passenden Signatur-Software von FP. Berlin, 21. März 2018 - Francotyp-Postalia (FP), deutscher Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, und die Bundesdruckerei, Anbieter von Hochsicherheitslösungen, haben eine Kooperation im Bereich der Signaturkarten und elektronische Siegel für Unternehmen sowie für das umfassende Signaturportfolio von FP inklusive der neuen digitalen Signaturlösung FP Sign vereinbart. Kunden beider Unternehmen erhalten z.B. Zugang zum elektronischen Siegel und dem qualifizierten Organisationszertifikat der Siegelkarte. Mit dem elektronischen Siegel können juristische Personen dann die Herkunft und Unversehrtheit von Dokumenten rechtsverbindlich belegen. Amtliche Dokumente wie Bescheide, Urkunden und Zeugnisse lassen sich so medienbruchfrei und sicher elektronisch verschicken. Das Unternehmen als Absender des elektronischen Dokuments kann damit seine Identität als juristische Person sicher nachweisen. Die Qualifizierten Siegel- und Signaturzertifikate werden von D-TRUST, dem zertifizierten Vertrauensdiensteanbieter der Bundesdruckerei, produziert. Ein wesentlicher Vorteil der vertrieblichen Kooperation liegt für die Kunden beider Häuser in der Prozess- und Workflowberatung sowie der Beratung beim Einsatz im ersetzenden Scannen und der Langzeitspeicherung. Ergänzend werden auch Lösungen für die personenbezogene digitale Unterschrift etwa per Signaturkarte oder als webbasierte Fernsignatur angeboten. "Wir freuen uns sehr über die Kooperation und darüber, dass uns unser Ruf als Experte für sicheres Mailbusiness und sichere digitale Kommunikationsprozesse offenbar vorauseilt", so Rüdiger Andreas Günther, CEO/CFO von FP. "Die Softwarekomponenten und Beratungsleistungen der beiden Unternehmen ergänzen sich zu einem Angebot, das in dieser Art in Deutschland einzigartig ist." Umfassender Erfahrungshintergrund



"Die Partnerschaft von FP und Bundesdruckerei trägt dazu bei, die komfortablen und sicheren Signatur- und Siegellösungen für Organisationen schneller in die Fläche zu tragen", sagt Jochen Felsner, Marketingleiter der Bundesdruckerei. "Zudem adressieren beide Unternehmen als starke Marken einen gemeinsamen Markt." Neben dem eSiegel und FP Sign verfügt FP über einen umfassenden und langjährigen Erfahrungshintergrund im Sicherheitsbereich. Dazu zählen u.a. zahlreiche Zertifizierungen, IT-Grundschutz, "Hashsafe" (beweiswerterhaltende Komponente, die gespeicherten Signaturinformationen auch über die Gültigkeit von Algorithmen und Hashwerten hinaus verwaltet) sowie "TR-ESOR" (Technische Richtlinie zur Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente). Durch die Kooperation mit der Bundesdruckerei erhalten Kunden beider Häuser einen langfristigen Mehrwert.

Über Francotyp-Postalia (FP)

Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent.



Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com.

