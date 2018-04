DGAP-News: Gigaset AG: Finanzkennzahlen 2017: Gigaset auf profitablem Wachstumskurs

DGAP-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung

Gigaset AG: Finanzkennzahlen 2017: Gigaset auf profitablem Wachstumskurs



30.04.2018 / 06:30

München, 30. April 2018



Konzernumsatz plus 4,0 % bei EUR 293,3 Mio.: Neue Geschäftsfelder mit deutlichem Umsatzanstieg

EBITDA trotz erhöhter Marketing- und Entwicklungskosten für neue und zukünftige Produktfelder mit EUR 25,3 Mio. über Vorjahr

Positiver Ausblick auch für 2018: erneutes Umsatzplus durch weiteren Ausbau der neuen Geschäftsbereiche prognostiziert



Die Gigaset AG (ISIN: DE0005156004), ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2017 veröffentlicht und in allen wichtigen Kennzahlen die Erwartungen erfüllt. Mit einem Wachstum des Konzernumsatzes um 4,0 % auf EUR 293,3 Mio. (2016: EUR 281,9 Mio.) und einem Ergebnis aus Kerngeschäft vor planmäßigen Abschreibungen in Höhe von EUR 25,3 Mio. (2016: EUR 25,0 Mio.) ist Gigaset auf profitablen Wachstumskurs.



"Unser Ziel ist es, den Erfolgskurs auch in 2018 erfolgreich zu halten und unsere Kunden weiterhin durch unsere Innovationskraft in unserem bekannten Portfolio sowie in unseren neuen Produktfeldern zu überzeugen", so Klaus Weßing, CEO der Gigaset AG. "Wir werden die Chancen der Digitalisierung in 2018 zunehmend nutzen und neue Lösungen in den Bereichen Smart Solutions sowie Future Communications erfolgreich für Gigaset erschließen und unser Angebot entsprechend erweitern."



Neue Geschäftsfelder mit deutlichem Umsatzanstieg

Deutlich positiv entwickelten sich in 2017 die Geschäftsfelder Business Customers und Mobile Devices. Hierdurch konnte Gigaset den Umsatzrückgang im Kerngeschäft mit DECT-Schnurlostelefonen überkompensieren. In dem weiterhin rückläufigen Telekommunikationsmarkt reduzierte sich der Umsatz im Bereich Consumer Products um 7,6 % auf EUR 215,3 Mio. (2016: EUR 233,1 Mio.). Das Unternehmen wird sich in diesem Bereich zukünftig verstärkt auf IP-Telefone, die von der Umstellung der Telefonnetze auf IP profitieren, sowie auf Großtastentelefone und Lösungen für ältere Menschen, die durch den demografischen Wandel zunehmend an Bedeutung gewinnen sollten, konzentrieren.



Positiv entwickelten sich hingegen sämtliche andere Geschäftsbereiche: Im Segment Business Customers wurde eine deutliche Umsatzsteigerung von 26,5 % auf EUR 55,3 Mio. (2016: EUR 43,7 Mio.) erzielt. IP-basierte Systeme wie die Maxwell-Serie sowie Cloud-basierte Kommunikationsplattformen sollen dabei auch im Geschäftsjahr 2018 Wachstumstreiber des Segments sein.



Der starke Umsatzanstieg im Bereich Mobile Devices auf EUR 20,6 Mio. (2016: EUR 3,2 Mio.) untermauert die strategische Entscheidung, in diesen Markt einzusteigen. Gigaset hat seine Smartphone-Palette im vergangenen Jahr erfolgreich ausgebaut. Dem ersten in Eigenregie konzipierten Smartphone GS160 folgten die Modelle GS170 sowie GS270 und GS370. Gigaset sieht auch weiterhin deutliches Potenzial für sein Smartphone-Portfolio im unteren bis mittleren Preissegment.



Der Umsatz im Bereich Home Networks erhöhte sich um 10,5 % auf EUR 2,1 Mio. (2016: EUR 1,9 Mio.). Gigaset wird seine Smart Home-Anwendungen weiterhin auf die Themen Sicherheit und Integrationsfähigkeit seiner Alarmsysteme im Zusammenspiel mit anderen Smart Home Diensten fokussieren und sieht hier mittelfristig weiteres Potenzial.



EBITDA trotz erhöhter Marketing- und Entwicklungskosten für neue Themenfelder mit EUR 25,3 Mio. über Vorjahr

Das Ergebnis aus Kerngeschäft vor planmäßigen Abschreibungen lag mit EUR 25,3 Mio. trotz gestiegener Aufwendungen für Marketing und Entwicklung in das innovative Produktportfolio, vor allem im Bereich Smartphones, leicht über dem Vorjahresniveau (2016: EUR 25,0 Mio.). Die Kostensenkungen im Bereich Personal- und allgemeiner Verwaltungskosten wirkten sich weiterhin positiv auf die Kostenbasis aus.



Positiver Ausblick für 2018: erneutes Umsatzplus durch weiteren Ausbau der Wachstumsbereiche erwartet

Auch im Jahr 2018 setzt Gigaset seinen Fokus auf die Neuausrichtung des Unternehmens. Dies bedeutet, Gewinnung von Marktanteilen im Consumer Geschäft, Ausweitung des Umsatzes des Bereiches Business Customers, weiterer Ausbau des eigenen Smartphone-Geschäfts im Bereich Mobile Devices und den Ausbau von Home Networks sowie weiterer neuer Geschäftsbereiche, wie z. B. Smart Care und Future Communications. Die Ausgaben im Bereich Marketing und für Investitionen werden auch in 2018 wieder eine wesentliche Rolle spielen. Der Konzern erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr:

Eine Steigerung des Umsatzes gegenüber 2017 in Höhe eines hohen einstelligen Millionenbetrages durch das Smartphone Geschäft und den Ausbau der neuen Geschäftsbereiche. Dabei wird in dem Segment Deutschland eine Umsatzsteigerung in Höhe eines mittleren bis hohen Millionenbetrages, in dem Segment Europa ein rückläufiger Umsatz in Höhe eines mittleren Millionenbetrages und in dem Segment Rest der Welt wiederum eine Steigerung in Höhe eines mittleren bis hohen Millionenbetrages erwartet.

Die Gesellschaft erwartet ein Ergebnis aus Kerngeschäft vor Abschreibungen zwischen EUR 20 Mio. und EUR 28 Mio. Die operative Entwicklung ist durch weiter rückläufige Rohergebnisse im Bereich Consumer Products, steigende Rohergebnisse im Bereich Business Customer und Home Networks sowie eine Ausweitung der Ausgaben für Entwicklung und Marketing geprägt.

Ein aufgrund der erheblichen Investitionen sowie nachlaufende Ausgaben für Sozialplan und zurückgestellte Beträge für Risiken aus zurückliegenden Betriebsprüfungen der Vorjahre erwartet die Gesellschaft einen negativen Free Cash Flow in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages.



Die Gigaset AG, München, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert entsprechender Weise auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).



Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt.

