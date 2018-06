DGAP-News: Mainstay Medical International Plc: Mainstay Medical beruft Wolfgang Frisch zum VP und Managing Director für Deutschland

DGAP-News: Mainstay Medical International Plc / Schlagwort(e): Produkteinführung/Personalie

Mainstay Medical beruft Wolfgang Frisch zum VP und Managing Director für Deutschland

Dublin - Irland, [XX.] Juni 2018 - Mainstay Medical International plc ("Mainstay", oder das "Unternehmen", Euronext Paris: MSTY.PA und Euronext Dublin: MSTY.IE) gibt bekannt, dass es den Branchenveteran Wolfgang Frisch ab dem 2. Juli zum Vice President und Managing Director für Deutschland berufen hat. Das Medizintechnik-Unternehmen Mainstay betreibt die Markteinführung von ReActiv8(R), eines implantierbaren wiederherstellenden Neurostimulationssystems zur Behandlung von einschränkenden chronischen Kreuzschmerzen (Chronic Low Back Pain, CLBP).

Mainstay Medical hat ReActiv8 in Deutschland als erstem kommerziellen Markt eingeführt. Der Vertrieb begann tatsächlich erst in den letzten Monaten, im Anschluss an die im Februar 2018 abgeschlossene Finanzierungsrunde. Wolfgang Frisch wird dabei helfen, die kommerzielle Strategie voranzutreiben, mit Fokus auf die Einführung in einer ausgewählten Zahl von Wirbelsäulenzentren mit hohem Patientenaufkommen, um Referenzzentren zu entwickeln.

Wolfgang Frisch hat über 30 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik-Branche, einschließlich 20 Jahre in Führungspositionen in Vertrieb, Market Access, Marktentwicklung und in der Geschäftsführung, davon 15 Jahre bei Stryker und Medtronic. Zuletzt gehörte er der Geschäftsführung von Medtronic Deutschland an, wo er unter anderem als Managing Director für den strategischen und taktischen Einsatz der Vertriebsorganisation in ganz Deutschland zuständig war.

Jason Hannon, Vorstandsvorsitzender von Mainstay, sagte: "Ich freue mich bekanntzugeben, dass Wolfgang als Managing Director für Deutschland zu uns kommt. Es spricht für die Gelegenheit, die ReActiv8 klinisch und am Markt darstellt, dass wir für eine Führungskraft von Wolfgangs Gewicht interessant sind. Wolfgang wird dabei helfen, unser Geschäft in Deutschland auszuweiten, klinische Daten rund um die kommerziellen Erfahrungen zu sammeln und wichtige Referenzzentren überall in Deutschland aufzubauen, die ihre Erfahrung mit ReActiv8 in andere Teile der Welt weitergeben."

Über Mainstay

Mainstay ist ein Medizintechnik-Unternehmen mit dem Ziel, das innovative implantierbare Neurostimulationssystem ReActiv8 für Menschen mit einschränkenden chronischen Kreuzschmerzen (Chronic Low Back Pain, CLBP) auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland. Es ist mit Tochtergesellschaften in Irland, in den USA, in Australien, und in Deutschland tätig. Seine Aktien sind zum Handel an der Börse Euronext Paris (MSTY.PA) und am ESM der Euronext Dublin (MSTY.IE) zugelassen.

Über chronische Kreuzschmerzen

Eine der anerkannten Ursachen von chronischen Kreuzschmerzen (Chronic Low Back Pain, CLBP) ist die gestörte Kontrolle des Nervensystems über die Muskeln, die für die dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule im unteren Rücken zuständig sind. Eine instabile Wirbelsäule kann zu Rückenschmerzen führen. ReActiv8 ist so konstruiert, dass es diejenigen Nerven elektrisch stimuliert, die für die Kontraktion dieser Muskeln zuständig sind. Dadurch hilft es, die Kontrolle über die Muskeln wieder herzustellen und die dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule zu verbessern, was dem Körper eine Genesung von den chronischen Kreuzschmerzen erlaubt.

Menschen mit chronischen Kreuzschmerzen haben üblicherweise eine stark reduzierte Lebensqualität und weisen erhöhte Werte bei Schmerz, Einschränkungen, Depressionen, Angstzuständen und Schlafstörungen auf. Ihre Schmerzen und Einschränkungen können trotz bester verfügbarer medizinischer Behandlung fortbestehen. Nur ein kleiner Teil der Fälle lässt sich auf einen pathologischen Befund oder einen anatomischen Defekt zurückführen, der mit einem wirbelsäulenchirurgischen Eingriff korrigierbar wäre. Die Betroffenen sind durch die Beschwerden in ihrer Arbeitsfähigkeit und Alltagstauglichkeit stark eingeschränkt. Die Verluste an Arbeitstagen, Hilfeleistungen bei Schwerbehinderung und Inanspruchnahme medizinischer Leistungen ist eine erhebliche Belastung für den Einzelnen, seine Familie, die Wirtschaft, die öffentliche Verwaltung und für die Allgemeinheit.

Weitere Einzelheiten finden sich unter www.mainstay-medical.com

ACHTUNG - in den USA ist ReActiv8 durch Bundesgesetze auf den Einsatz in der Forschung beschränkt.

