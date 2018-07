DGAP-News: SFC Energy: Calzavara setzt EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzelle zur Notstromversorgung von Telekommunikationsstationen ein

DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SFC Energy: Calzavara setzt EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzelle zur Notstromversorgung von Telekommunikationsstationen ein



11.07.2018 / 07:30

SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy: Calzavara setzt EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzelle zur Notstromversorgung von Telekommunikationsstationen ein - Brennstoffzelle sichert unterbrechungsfreie Stromversorgung der Telekommunikationsmasten bei Stromausfall. - Auftrag basiert auf dem erfolgreichen Einsatz von SFC Brennstoffzellen in weiteren Calzavara-Anwendungen. Brunnthal/München, Deutschland, 11. Juli 2018 - SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Auftrag von Calzavara S.p.A., Basiliano, Italien, erhalten. Bestellt wurde die leistungsstärkste SFC Industriebrennstoffzelle EFOY Pro 12000 Duo. Sie dient als Notstromversorgung netzferner Telekommunikationsstationen. Der Systemintegrator Calzavara S.p.A. hat sich auf städtische, netzferne und mobile Telekommunikationslösungen spezialisiert. Calzavara setzt die Brennstoffzellen von SFC Energy zur Sicherstellung des unterbrechungsfreien Betriebs von Systemen und Zubehör netzferner Radiostationen in ganz Italien ein. Für optimale Betriebskostensynergien hybridisiert Calzavara Brennstoffzellen und Solarmodule. Der Auftrag ist Ergebnis des Erfolgs der EFOY Pro Brennstoffzellen in früheren Calzavara-Anwendungen. Die EFOY Pro 12000 Brennstoffzelle kommt als Notstromversorgung netzferner Radiobasisstationen im Gebirge in Norditalien auf 1.800 m zum Einsatz. Hierfür wird sie mit einem Solarmodul hybridisiert. In dieser Konfiguration nimmt die Brennstoffzelle automatisch nur dann ihren Betrieb auf, wenn im Winter oder bei schlechtem Wetter das Solarmodul nicht mehr genug Strom liefert. "Wir haben uns viele alternative Stromversorger angeschaut", sagt Andrea Comuzzi, Calzavara S.p.A. "Am Ende haben wir uns für die EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzelle entschieden, weil sie über eine Frostschutzfunktion verfügt und weil wir mit den EFOY Tankpatronen die enorme Menge von 124 kWh Strom vor Ort vorhalten können. Mit der EFOY Pro ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt, dass unsere Radiosysteme in den Bergen in jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit rund um die Uhr zuverlässig und autark funktionieren." "Unsere Brennstoffzellen bieten eine einzigartige Kombination von Stromversorgungssicherheit, Hightech-Leistung, Wetterunabhängigkeit, grüner Energie und Bedienerfreundlichkeit", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy. "Dazu verlängern sie die Stromautarkie der Geräte und ersparen so aufwändige und teure Serviceeinsätze vor Ort. Sie sind hochattraktiv aus Gesamtbetriebskostensicht für alle, die einen unterbrechungsfreien Betrieb ihrer netzfernen Geräte zu jedem Zeitpunkt sichern müssen." Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Verteidigung, Sicherheit & Überwachung, Öl & Gas, Wind-, Umwelt- und Telekommunikationsanwendungen sowie für das Verkehrsmanagement unter www.sfc-defense.com, www.efoy-pro.com und www.sfc.com. Zu SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578). SFC Pressekontakt:

Ulrike Bienert-Loy

Public Relations

SFC Energy AG

Eugen-Sänger-Ring 7

D-85649 Brunnthal

Tel. +49 89 673 592-377

Fax. +49 89 673 592-169

Email: pr@sfc.com

