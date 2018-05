DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Geplante finanzielle Sanierung über einen Insolvenzplan ist alternativlos

DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Unternehmensrestrukturierung

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Geplante finanzielle Sanierung über einen Insolvenzplan ist alternativlos



18.05.2018 / 20:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Presseinformation SKW Holding: Geplante finanzielle Sanierung über einen Insolvenzplan ist alternativlos - Hauptversammlung beschließt Veränderungen im Aufsichtsrat München, 18. Mai 2018 - Die finanzielle Sanierung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG über einen Insolvenzplan ist ohne Alternative. Auf der heutigen Hauptversammlung in München konnte die Aktionärsgruppe um das Aufsichtsratsmitglied Dr. Olaf Marx, die zu dem Aktionärstreffen gemäß § 122 Abs. 3 Satz 1 Aktiengesetz eingeladen hatte, trotz mehrmaliger Aufforderung durch Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre kein belastbares Alternativkonzept vorlegen. Über das Vermögen der SKW Holding war am 1. Dezember 2017 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden. Der bei Gericht bereits eingereichte Insolvenzplan sieht - wie bekannt - vor, einen wesentlichen Teil der vom US-amerikanischen Finanzinvestor Speyside Equity erworbenen Kreditforderungen gegen die SKW Gruppe (nominal ca. 76 Mio. Euro) in Eigenkapital der Gesellschaft zu wandeln, verbunden mit dem Ausscheiden der bisherigen Aktionäre. Die bei Speyside verbleibenden Kreditforderungen sollen der Gesellschaft als langfristiges Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden. Dr. Kay Michel, Alleinvorstand (CEO) der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, hob die Vorteile des Insolvenzplans hervor: "Die SKW bleibt als Gruppe erhalten und hat die Chance, mit einer wieder gesunden Bilanz die geschäftliche Aufwärtsentwicklung fortzusetzen. Bisher konnten wir die operativen Geschäfte in unseren Tochtergesellschaften trotz der Insolvenz der Holding ohne nennenswerte Einschränkungen weiterführen. Kunden und Geschäftspartner halten uns die Treue."



An die Adresse der massiv gegen den Insolvenzplan agierenden Aktionärsgruppe sagte Dr. Michel: "Das Management-Team der SKW wird alles daransetzen, dass der SKW-Konzern im Interesse der Mitarbeiter und Kunden erhalten bleibt und die Wende zum Besseren nicht durch weiteres unverantwortliches Agieren von Dr. Marx und seinen Mitstreitern zunichte gemacht wird."



Die Aktionäre der Gesellschaft beschlossen unter anderem die Verkleinerung des bisher sechsköpfigen Aufsichtsrats auf vier Mitglieder. Neu in das Gremium wurden Frau Rechtsanwältin Dr. Eva Nase und Herr Estanislao Urquijo gewählt. Abberufen wurden die bisherigen Mitglieder Dr. Alexander Kirsch (Vorsitzender), Volker Stegmann, Titus Weinheimer und Dr. Peter Ramsauer.

Ansprechpartner:

Frank Elsner

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH

Telefon: +49 89 99 24 96 30

Mail: office@elsner-kommunikation.de

Internet: www.skw-steel.com Über die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und den SKW Metallurgie-Konzern

Der SKW Metallurgie-Konzern ist Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten und anderen Produkten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie-Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden.

Die Zentrale des SKW Metallurgie-Konzerns befindet sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea, Russland, der VR China und Indien (Joint Venture).

Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M. (Deutschland), seit 2011 (Umstellung auf Namensaktien) unter WKN SKWM02 und ISIN DE000SKWM021.



Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des SKW Metallurgie-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt:

Frank Elsner

Telefon: +49 89 99 24 96 30

E-Mail: office@elsner-kommunikation.de Kontakt:Frank ElsnerTelefon: +49 89 99 24 96 30E-Mail: office@elsner-kommunikation.de

18.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de