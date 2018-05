DGAP-News: Sangui BioTech International Inc.: Granulox mit dem Annual Advanced Wound Care Award ausgezeichnet

DGAP-News: Sangui Biotech International Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Sangui BioTech International Inc.: Granulox mit dem Annual Advanced Wound Care Award ausgezeichnet



22.05.2018 / 10:27

Sangui BioTech: Granulox mit dem Annual Advanced Wound Care Award ausgezeichnet Witten, 22.05.2018: Im Rahmen des diesjährigen Kongresses der European Wound Management Association (EWMA), der wichtigsten Messe im Bereich der Wundpflege in Europa, die vom 09. bis 11. Mai in polnischen Krakau stattfand, wurde die Sastomed GmbH mit dem zum dritten Mal vergebenen Annual Advanced Wound Care Innovation Award von Alira Health ausgezeichnet. Die Sastomed GmbH erhielt diese Auszeichnung für die Entwicklung und Vermarktung des von Sangui lizensierten Wundsprays Granulox. Granulox konnte sich im Finale gegen drei Mitbewerber durchsetzen. Die namhafte Jury würdigte Granulox als das zurzeit innovativste Produkt im Bereich der Wundversorgung, welches seine klinische Wirksamkeit seit seiner Markteinführung erfolgreich nachgewiesen hat. "Mein Team hat große Anstrengungen unternommen, um mit unserer patentierten Technologie eine hochreine, stabilisierte Proteinlösung herzustellen, die sehr einfach zu handhaben ist. Jetzt ist es möglich, die Wundheilung durch zusätzliche Sauerstoffversorgung für Patienten rund um den Globus deutlich zu verbessern. Durch die robuste Technologie ist dieses Produkt nicht nur für Patienten in hochentwickelten Gesundheitseinrichtungen ein bedeutender Fortschritt, sondern fördert auch die Heilung von Millionen von Patienten in Entwicklungsländern. Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, dass Granulox mit diesem hoch angesehenen Preis ausgezeichnet wurde. " freut sich Michael Sander, Geschäftsführer der Sastomed GmbH. Sangui BioTech International, Inc. ("SGBI") ist eine Holding-Gesellschaft, deren Aktien auf OTCQB (www.otcmarkets.com: SGBI) und im Freiverkehr der Börsen Berlin und Hamburg-Hannover (www.boersenag.de: SBH) gehandelt werden. Ihr Geschäftszweck ist die Mittelbeschaffung und die Sicherung des Zugangs zum Kapitalmarkt für die Unternehmen der Sangui-Gruppe. SanguiBioTech GmbH ist eine neunzigprozentige Tochtergesellschaft der Sangui Biotech International, Inc. Weitere Informationen:

Sangui Biotech International, Inc.

Thomas Striepe

Fax: +49 (2302) 915 191

E-Mail: info@sangui.de

Einige Aussagen in dieser Mitteilung betreffen Erwartungen für die Zukunft, enthalten Schätzungen künftiger Betriebsergebnisse oder finanzieller Umstände oder machen andere in die Zukunft gerichtete Feststellungen. Ob diese Aussagen sich bewahrheiten, hängt von vielen bekannten Risiken, unerwarteten Entwicklungen, Unsicherheiten oder anderen Faktoren ab, die dazu führen können, dass die künftig tatsächlich eintretende Entwicklung von diesen Zukunftserwartungen wesentlich abweicht. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf einer Vielzahl von Variablen und Annahmen. Zu der Vielzahl wichtiger Risiken, die zu Abweichungen von den hier getroffenen Aussagen führen können, gehört unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Fähigkeit des Unternehmens, hinreichende Finanzmittel für die künftige Geschäftstätigkeit zu erlangen. Wörter wie "glauben", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen" oder "vorhersagen", andere Formen dieser Wörter oder vergleichbare Ausdrücke sollen erkennen lassen, dass es sich um in die Zukunft gerichtete Aussagen handelt. Das Unternehmen übernimmt keine über die gesetzlichen Bestimmungen inausgehende Verpflichtung, die hier getroffenen Aussagen zu korrigieren oder an veränderte Bedingungen und Entwicklungen anzupassen.

22.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

