DGAP-News: Scout24 AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung und heißt neue Aufsichtsratsmitglieder willkommen

Scout24 AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung und heißt neue Aufsichtsratsmitglieder willkommen Dividende von EUR 0,30 für 2016 auf EUR 0,56 für 2017 erhöht

Dr. Hans-Holger Albrecht wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Alle Beschlüsse mit deutlicher Mehrheit gefasst

München, 21. Juni 2018 - Heute fand in München die ordentliche Hauptversammlung der Scout24 AG ("Scout24", "die Gesellschaft" oder zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "die Gruppe") statt. Die anwesenden Aktionäre vertraten mehr als 66% des in 107.600.000 Aktien eingeteilten Grundkapitals der Scout24 AG. Zu den wesentlichen Beschlüssen gehörten die Erhöhung der Dividende um über 80%, von EUR 0,30 auf EUR 0,56 je Aktie, sowie die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen. Auch die Verkleinerung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder und die Aufnahme zweier neuer Mitglieder wurde von den Aktionären beschlossen. Im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat der Scout24 AG Dr. Hans-Holger Albrecht zu seinem neuen Vorsitzenden. In seinem Vortrag hob CEO Greg Ellis den strategischen Wandel von Scout24 zum digitalen Marktnetzwerk hervor. Er stellte die operativen Highlights aus dem Geschäftsjahr 2017 vor und präsentierte verschiedene Produktinnovationen, die die Kunden bei der Suche nach ihrem neuen Zuhause oder Auto in der digitalen Welt unterstützen. Im Einzelnen wurden folgende Beschlüsse gefasst: Verwendung des Bilanzgewinns der Scout 24 AG für das Geschäftsjahr 2017 (99,99% Zustimmungsquote)

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 (100,00% Zustimmungsquote)

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 (96,60% Zustimmungsquote)

Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 (96,86% Zustimmungsquote).

Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern (99,99% und 96,00% Zustimmungsquote)

Änderung von § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung (99,99% Zustimmungsquote)

Änderung von § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung (99,94% Zustimmungsquote)

Änderung von § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung (99,99% Zustimmungsquote)

Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts; Schaffung eines bedingten Kapitals 2018 und entsprechende Satzungsänderung (98,68% Zustimmungsquote). "Unsere anhaltend hohe Profitabilität erlaubt es uns, sowohl unseren Wachstumskurs fortzusetzen als auch unsere Aktionäre angemessen am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. Das Geschäftsjahr 2017 war von Rekordergebnissen geprägt. Daher war es uns möglich, die Dividende deutlich zu erhöhen und in Summe fast 55% des Jahresüberschusses 2017 auszuschütten. Dies ist eine klare Botschaft an unsere Aktionäre und ein beeindruckendes Zeichen unserer Finanzkraft", sagte Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24 AG.

Veränderungen im Aufsichtsrat



Die Aktionäre haben beschlossen, den Aufsichtsrat von neun auf sechs Mitglieder zu verkleinern. Stefan Goetz, ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats, Patrick Healy und Blake Kleinman, Mitglieder des Aufsichtsrats, haben ihr Amt mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung 2018 niedergelegt. Die freien Aufsichtsratssitze werden durch Ciara Smyth und Dr. Hans-Holger Albrecht neu besetzt. Ciara Smyth ist eine erfahrene HR-Führungskraft mit über zwanzig Jahren Erfahrung in den verschiedensten wachstumsstarken digitalen Unternehmen. Weiterhin hat sie ein tiefgehendes Verständnis des Marktplatz-Modells und weiß um die Dynamik im "mobile first" Umfeld. Dr. Hans-Holger Albrecht, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats der Deezer S.A., Paris und London, ist ein international erfahrener Manager auf den Gebieten Media, Digital, Telekommunikation und beim Direktkundengeschäft über mehrere Kontinente hinweg. Aktuell führt er eines der weltweit führenden Musik-Streaming Unternehmen, welches Musik und andere Audioprodukte in 180 Ländern für 15 Mio. Kunden bereitstellt. Er besitzt über 20 Jahre internationale Erfahrung als CEO in der Führung von börsennotierten Unternehmen in den Bereichen Media, Digital und Telekommunikation mit einem Fokus auf Wachstum, Innovation und langfristiger Wertschöpfung. Mit den anderen Aufsichtsratsmitgliedern wurde vereinbart, dass Dr. Albrecht nach seiner Wahl in den Aufsichtsrat zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestellt wird und damit die Nachfolge von Stefan Goetz von Hellmann & Friedman antritt. "Ich möchte Dr. Hans-Holger Albrecht als unseren neuen Aufsichtsratsvorsitzenden herzlich willkommen heißen und freue mich auf die Zusammenarbeit. Er ist ein erfahrener Manager und ein Experte in der digitalen und medialen Welt. Ich bin sicher, dass wir von seiner umfangreichen internationalen Expertise profitieren werden. Gleichzeitig danke ich unserem ehemaligen Vorsitzenden, Stefan Goetz von Hellman & Friedman, für sein Engagement bei Scout24 in den vergangenen Jahren und natürlich auch unseren anderen ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedern Patrick Healy, stellvertretender Vorsitzender, und Blake Kleinman, Mitglied im Prüfungsausschuss, und wünsche ihnen für ihre Zukunft alles Gute ", so Greg Ellis. Alle Beschlüsse der diesjährigen Hauptversammlung wurden mit deutlicher Mehrheit angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie die Präsentation zu Tagesordnungspunkt 1 sind auf der Webseite der Scout24 AG unter www.scout24.de/hauptversammlung verfügbar.

Über Scout24



Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 und AutoScout24 in Deutschland und Europa inspirieren wir die Menschen zu ihren besten Entscheidungen, wenn es darum geht, eine Immobilie oder ein Auto zu finden. Individuelle Zusatzservices, wie zum Beispiel Bonitätsauskünfte, die Vermittlung von Umzugsservices oder Bau- und Autofinanzierungen, bündelt Scout24 im Geschäftsfeld Scout24 Consumer Services. Mehr als 1.200 Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir stellen unsere Nutzer in den Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot für Wohnen und Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com, auf unserem Corporate Blog and Tech Blog oder folgen Sie uns auf Twitter and LinkedIn.

Ansprechpartner für Investor Relations Britta Schmidt

Vice President Investor Relations & Controlling

Tel.: +49 89 44456 3278

E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für die Presse Jan Flaskamp

Vice President Communications & Marketing

Tel.: +49 30 24301 0721

E-Mail: mediarelations@scout24.com

