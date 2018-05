DGAP-News: artnet AG: artnet Auctions setzt Rekordserie fort

DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

artnet AG: artnet Auctions setzt Rekordserie fort



23.05.2018 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



artnet Auctions setzt Rekordserie fort Richard Hambletons Jumping Shadow Man, 1984-1986, erzielt mehr als 100.000 US-Dollar bei Spitzenauktion zeitgenössischer Kunst Hochwertige Kunstwerke ziehen Bieter an Berlin/New York, 23. Mai 2018-Die Berliner artnet AG, führender Anbieter von Marktdaten für den internationalen Kunstmarkt und Betreiber der einzigen Plattform für echte Online-Auktionen bildender Kunst, hat bei der Auktion Post-War & Contemporary Art: The Premier Sale Rekordpreise erzielt. Jumping Shadow Man, 1984-1986, ein Gemälde des kanadisch-amerikanischen Street-Art-Pioniers Richard Hambleton, wurde für 108.000 US-Dollar (inkl. Aufgeld) versteigert - der höchste jemals bei einer Auktion erzielte Preis für ein Werk des im vergangenen Oktober verstorbenen Künstlers. Den höchsten Preis bei der Auktion zeitgenössischer Kunst erzielte mit 525.000 US-Dollar (inkl. Aufgeld) das Gemälde The Visit 1 (Ursprünglich The Oracle), 1981, des amerikanischen Künstlers Eric Fischl. Es ist gleichzeitig der Spitzenwert bei artnet Auctions in diesem Jahr. Das Gemälde New Painting / Pink and Blue, 2002, der amerikanischen Künstlerin Sue Williams wurde nach einem Bietergefecht mit 33 Geboten für 120.000 US-Dollar (inkl. Aufgeld) verkauft. Diese Summe, das insgesamt zweithöchste Auktionsergebnis für ein Werk von Williams, überstieg den Schätzwert des Gemäldes um das Dreifache. Mit der jüngsten Auktion setzt sich der Trend der Rekordergebnisse bei den Premier Sales von artnet Auctions fort. Erst im April erzielte das Werk Candy Cigarette, 1989, der amerikanischen Fotografin Sally Mann im Format 8 x 10 Zoll einen Rekordpreis von 132.000 US-Dollar (inkl. Aufgeld) und übertraf damit deutlich die bisherige Bestmarke von 84.000 US-Dollar (inkl. Aufgeld), die im Oktober 2016 ebenfalls bei artnet Auctions aufgestellt worden war. Weitere Auktionsrekorde erzielten kürzlich die Lithographien Meryl and Jonathan, 1980, des amerikanischen Künstlers Robert Longo mit 72.000 US-Dollar (inkl. Aufgeld) sowie Roy Lichtensteins Siebdruck Finger Pointing, 1973, für den es 24 Gebote gab. Der Verkaufspreis von 20.400 US-Dollar (inkl. Aufgeld) für das Werk des berühmten Pop-Art-Künstlers übertraf den Schätzpreis um fast das Dreifache. Das Gemälde Tell Me Why, 2015, des Japaners Yoshitomo Nara erzielte jüngst in einer artnet Auktion für zeitgenössische asiatische Kunst 43.200 US-Dollar (inkl. Aufgeld) - ebenfalls ein Rekord für dieses Kunstwerk. Der Erfolg der jüngsten Auktionen und die erzielten Rekordpreise unterstreichen die hohe Qualität der auf artnet Auctions angebotenen Kunstwerke und die stetig wachsende Akzeptanz von Online-Auktionen. "Die Rekordergebnisse zeigen, dass sich artnet Auctions als führender Anbieter für reine Online-Auktionen etabliert hat", sagte Jacob Pabst, Alleinvorstand der artnet AG. "Unsere Kunden schätzen die raschen Transaktionen und die reibungslose Abwicklung." Aktuell finden zwei Auktionen auf artnet Auctions statt: Spring Photographs und Pop Art. artnet akzeptiert laufend Kunstwerke für kommende Auktionen, die im Wochenrhythmus auf der artnet-Website beginnen. Informationen zu kommenden Auktionen sind im Online-Auktionskalender aufgelistet: www.artnet.com/auctions/sales-calendar/ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an auctions@artnet.com oder besuchen Sie www.artnet.com/auctions. Über artnet artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das börsennotierte Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 11 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.700 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk verbindet führende Galerien mit Sammlern aus aller Welt. Die Auktionsplattform artnet Auctions, eine bedeutende Ressource für Kunstsammler und Händler, bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. Die artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard. ISIN: DE000A1K0375

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

23.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de