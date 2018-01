DGAP-Stimmrechtsanteile: BUWOG AG

DGAP Stimmrechtsmitteilung: BUWOG AG

BUWOG AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.01.2018 / 12:17

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Wien, 08. Januar 2018 Bekanntmachung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG 2018 BUWOG AG: Änderung des Stimmrechtsanteils von FMR LLC FMR LLC hat am 05. Januar 2018 gemäß §§ 130 ff BörseG 2018 mitgeteilt, dass von FMR LLC gemeinsam mit kontrollierten Unternehmen am 04. Januar 2018 eine meldepflichtige Anteilsschwelle unterschritten wurde und derzeit ein relevanter Anteil hinsichtlich 1.672.805 Stück BUWOG-Aktien entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 1,49% der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von BUWOG AG gehalten wird. Der relevante Anteil von FMR LLC* stellt sich wie folgt dar: Klassifizierung/Aktientyp: Inhaberaktien AT00BUWOG001 Anzahl der Stimmrechte: 1.672.805 (indirekt, § 133 BörseG 2018) Prozent der Stimmrechte: 1,49% (indirekt, § 133 BörseG 2018) Der relevante Anteil von FMR LLC gemäß letzter Meldung umfasste einen Stimmrechtsanteil von 5,36% der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von BUWOG AG (5,36% aus BUWOG-Aktien und keine aus anderen Finanzinstrumenten). * Die vollständige Kette von kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person, stellt sich wie folgt dar: 1. FMR LLC

Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

2. FIAM Holdings Corp. (direkt kontrolliert durch Ziffer 1) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

3. Fidelity Institutional Asset Management Trust Company (direkt kontrolliert durch Ziffer 2)

Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 0,00% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 0,00%

4. Fidelity Management & Research Company (direkt kontrolliert durch Ziffer 1)

Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

5. Fidelity Management & Research (Japan) Limited (direkt kontrolliert durch Ziffer 4)

Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 0,56% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 0,56%

6. FMR Co., Inc. (direkt kontrolliert durch Ziffer 4) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 0,52% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 0,52%

7. Fidelity Management & Research (U.K.) Inc. (direkt kontrolliert durch Ziffer 4)

Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

8. FMR Investment Management (UK) Limited (direkt kontrolliert durch Ziffer 7)

Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 0,41% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 0,41% Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: INVESTOR RELATIONS Holger Lüth

Bereichsleiter Corporate Finance & Investor Relations Email: investor@buwog.com

T +43-1-878 28 1203

F +43-1-878 28 5203 MEDIENANFRAGEN ÖSTERREICH Thomas Brey

BUWOG-Pressestelle Österreich

c/o M&B PR, Marketing, Publikationen GmbH Email: brey@mb-pr.at

Tel.: +43-1-233 01 23-15

MEDIENANFRAGEN DEUTSCHLAND Michael Divé

BUWOG AG

Email: michael.dive@buwog.com

Tel.: +49 1590 4621 993

08.01.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de