DOW-JONES-FLASH: Talfahrt beschleunigt - Anleger flüchten aus Risikoanlagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verluste an der Wall Street haben sich am Montag im Handelsverlauf ausgeweitet. Der Dow Jones (Dow Jones 30 Industrial) verlor zuletzt 1,87 Prozent auf 23 651,22 Punkte. Marktteilnehmer machten vor allem den anhaltenden Druck auf Technologiewerte und den eskalierenden Handelskonflikt zwischen China und den USA für die Entwicklung verantwortlich. Vor diesem Hintergrund suchten Anleger nach Sicherheit. Der NASDAQ 100 94tschte zuletzt sogar um 2,94 Prozent auf 6387,82 Punkte ab.