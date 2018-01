München/Burbach (ots) - DPE Fonds beteiligen sich an Air Alliance

- Integrierter Anbieter von Luftfahrt-Dienstleistungen plant weiteres Wachstum unter Beteiligung von Gründer und Geschäftsführer Wolfgang Krombach - Zertifizierter Händler für Pilatus, Diamond und Gulfstream Flugzeuge mit eigenem Wartungsbetrieb - Führender europäischer Anbieter von Ambulanzflügen, ausgezeichnet als "Air Ambulance Provider of the Year 2017"

Von DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH (DPE) beratene Fonds erwerben, unter weiterer Beteiligung von Gründer und Geschäftsführer Wolfgang Krombach, die Mehrheit an der Air Alliance Gruppe ("Air Alliance" oder das "Unternehmen").

Air Alliance, mit Hauptsitz am Flughafen Siegerland, hat sich in 25 Jahren zu einem führenden integrierten Anbieter von Dienstleistungen im Luftfahrtbereich entwickelt. Air Alliance ist zertifizierter Händler für die renommierten Flugzeughersteller Pilatus, Diamond und Gulfstream und bietet umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für Privat- und Geschäftsflugzeuge an. Zudem ist sie ein führender europäischer Anbieter von Ambulanzflügen und wurde als "Air Ambulance Provider of the Year 2017" ausgezeichnet. Air Alliance beschäftigt an ihren Standorten Siegerland, Köln, Wien und Birmingham in Summe mehr als 130 Mitarbeiter.

"In den vergangenen Jahren hat Air Alliance durch den Aufbau erfolgreicher Partnerschaften mit führenden OEMs und den Ausbau der Ambulanzflotte Erhebliches geleistet", erklärt Volker Hichert, geschäftsführender Gesellschafter bei DPE. "Durch konstant hohe Qualität und Zuverlässigkeit hat sich Air Alliance zudem eine exzellente Reputation im Markt erarbeitet. Wir freuen uns darauf, die Firma gemeinsam mit Herrn Krombach in der nächsten Wachstumsphase zu begleiten", fügt Fabian Rücker, Direktor bei DPE, hinzu. Wolfgang Krombach, der das Unternehmen erfolgreich aufgebaut hat und wesentlich beteiligt bleibt, fügt hinzu: "Wir haben eine sehr gute und gesunde Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Mit DPE haben wir nun einen unternehmerisch denkenden Partner gewonnen, der gut zu uns passt und uns bei weiteren Initiativen tatkräftig unterstützen wird. Basis für dieses Wachstum soll der Flughafen Siegerland bleiben." Weitere Informationen zu Air Alliance finden Sie unter http://air-alliance.de.

Über die DPE Deutsche Private Equity GmbH:

Die DPE Deutsche Private Equity GmbH ("DPE") ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft und zählt zu den größten Wachstumskapitalgebern in Deutschland. Sie fokussiert sich dabei auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die in Branchen tätig sind, die eine langfristig positive Entwicklungsperspektive aufweisen.

DPE wurde 2007 von Volker Hichert und Marc Thiery in München gegründet und hat sich seitdem an 21 Unternehmen beteiligt, die 48 Folgeinvestitionen getätigt haben und heute mehr als 7.300 Mitarbeiter beschäftigen. Bei der Finanzierung ist DPE sehr konservativ und setzt typischerweise 70 % bis 80 % Eigenkapital ein. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Der Umsatz der DPE-Unternehmen stieg durchschnittlich um 15 % bis 20 %. Insgesamt sind 2.210 neue Arbeitsplätze in der DPE-Unternehmens-Familie entstanden. DPE verwaltet heute ein Gesamtvermögen von rund EUR 1,2 Mrd.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: http://www.dpe.de

