Das Unternehmen nimmt Gestalt an: Nick Heidfeld fährt für Automobili Pininfarina, wie jetzt bei der Vorstellung des Supersportwagen-Designs bekannt wurde (FOTO)

- Automobili Pininfarina gewährt ersten Einblick in das Außendesign des allerersten Luxus-Elektrofahrzeugs der Marke Pininfarina unter dem Codenamen "PF0"

- Nick Heidfeld zum Entwicklungsfahrer und Markenbotschafter des neuen Automobili Pininfarina-Teams beim Formel E-Straßenrennens in New York ernannt

- Automobili Pininfarina lädt spezialisierte Händler ein, Partner des neuen Unternehmens zu werden und den künftigen Eignern der Luxus-Elektrofahrzeuge aus der Automobili Pininfarina-Modellpalette einen Service auf Weltklasse-Niveau zu bieten

Mit drei neuen, vielversprechenden, heute in New York präsentierten Designskizzen des neuen Luxus-Supersportwagens mit Elektroantrieb von Automobili Pininfarina gewann die Markteinführung des neuen Supersportwagens PF0 an Fahrt.

Luca Borgogno, Automobili-Designdirektor, sagte: "Pininfarina verfügt über eine unvergleichliche Tradition in der Herstellung von schönen und gleichzeitig technisch innovativen Fahrzeugen. Diese Kombination für Pininfarinas erstes Straßenfahrzeug zu erschaffen, ist wie ein wahrgewordener Traum.

Der PF0 wird puristisches Design, Schönheit und Innovation miteinander verbinden. In enger Zusammenarbeit mit Pininfarina SpA haben wir drei neue Skizzen kreiert, die potenziellen Eignern eine spannende Vorschau auf Designelemente geben, die wir bei diesem einzigartigen Supersportwagen erstmals zeigen werden."

Unter der faszinierend gestylten Karosserie verbergen sich Technologien auf einem extrem hohen Niveau sowie funktionelle Konstruktionselemente, die dem PF0 eine für ein Straßenfahrzeug schier unglaubliche Leistungsfähigkeit verleihen: angepeilt sind ein Beschleunigungsvermögen von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden, eine Höchstgeschwindigkeit von über 400 km/h und eine potenzielle emissionsfreie Reichweite von fast 500 Kilometern.

Als Ehrengast von Mahindra Racing beim Formel E-Straßenrennen an diesem Wochenende gab Michael Perschke, der Vorstandsvorsitzende von Automobili Pininfarina, zudem Pläne bekannt, den ehemaligen Formel 1-Rennfahrer Nick Heidfeld an Bord zu holen. Heidfeld wird ab Anfang 2019 ein wichtiges Teammitglied bei der Entwicklung des Fahrzeugdynamikprogramms des PF0 sein. Der Verkaufsstart des voll elektrisch angetriebenen Supersportwagens ist für Ende 2020 geplant. Michael Perschke sagte: "Der PF0 entstammt dem 50 Jahre alten Traum von Battista "Pinin" Farina, eine eigenständige Fahrzeugreihe unter dem Markennamen Pininfarina aufzubauen, die Schönheit mit technologischem Fortschritt verbindet. Der PF0 wird eine enorme Kraft und grenzenlosen Nervenkitzel für den Fahrer bieten. Wir befolgen eine spezielle Strategie, nach der wir vom Motorsport inspirierte Technologien für Straßenfahrzeuge weiterentwickeln. Nick Heidfeld hat mehr Rennerfahrung in der Formel E als jeder andere Fahrer und wir freuen uns sehr, dass er uns ab nächstem Jahr dabei unterstützen wird, den PF0 mit einer elektrisierenden Leistung auf Motorsport-Niveau auszustatten.

Rennfahrer Nick Heidfeld kommentierte: "Die Gelegenheit, ein Teil der Automobili Pininfarina-Familie zu werden und Fahrzeuge zu entwickeln, die Leistung, Luxus und noch nie dagewesene nachhaltige Synergien bieten, ist für mich die Erfüllung eines Traums. Ich freue mich darauf, mein Motorsportwissen und meine Erfahrung bei der Rennwagenentwicklung einbringen zu können. Ich werde eng mit dem neuen Konstruktions- und Designteam von Automobili Pininfarina zusammenarbeiten, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen: den schönsten Sportwagen zu erschaffen, der elektrisierenden Spaß auf der Straße und auf der Rennstrecke verspricht."

Automobili Pininfarina wurde im April dieses Jahres in Rom offiziell den Weltmedien vorgestellt, wo das Unternehmen seine Pläne präsentierte, voll elektrisch angetriebene, ultraluxuriöse Fahrzeuge zu entwickeln. Die in Kleinserien nachhaltig produzierten Automobile sollen auch höchsten Ansprüchen in puncto Design und Attraktivität in ihren jeweiligen Segmenten gerecht werden.

Da in Nordamerika ein leidenschaftliches Interesse an Elektroantrieben und an Fahrzeugen mit Pininfarina-Design zu verzeichnen ist, wird dort höchstwahrscheinlich Automobili Pininfarinas größter Absatzmarkt entstehen. Daher knüpft das Unternehmen derzeit Partnerschaften mit künftigen Händlern, um einen Kundendienst auf Weltklasse-Niveau im Rahmen seiner Spezialfahrzeug-Eignerstrategie aufzubauen.

"Käufer des PF0 und der Luxusfahrzeuge aus dem künftigen Automobili Pininfarina-Portfolio werden den Besitz ebenso wie das Fahren eines solchen Fahrzeugs als gleichermaßen angenehm, mühelos und spannend empfinden. Wir haben die feste Absicht, Partner der weltbesten Luxusfahrzeughändler zu werden, um dieses Versprechen einhalten zu können: echte Teamarbeit und ein persönliches Erlebnis, das ein Online-Vertrieb niemals erreichen könnte", so Michael Perschke.

"Wir haben vor, die wichtigen Partnerschaften, die wir mit diesen Händlern gerade aufbauen, zu optimieren, indem wir sie und ihre Kunden zu einem PF0-Individualisierungsevent während der Monterey Car Week im August dieses Jahres einladen. Diese Gespräche werden nur auf persönliche Einladung hin stattfinden. Sie werden die erste Gelegenheit für Interessenten sein, bereits vor dem Produktionsbeginn im Jahr 2020 einen Blick auf unseren bahnbrechenden, wunderschönen Supersportwagen zu werfen."

Weitere Informationen und eine Pressemappe erhalten Sie auf www.automobili-pininfarina.com

Redaktionshinweise

Automobili Pininfarina und PF0

Vom operativen Geschäftssitz in München aus wird Automobili Pininfarina mit einem im Luxus- und Premium-Automobilbereich sehr erfahrenen Führungsteam einzigartige, wunderschöne und technologisch fortschrittliche, nachhaltige Luxus-Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Die in Deutschland und Italien entworfenen, entwickelten und gefertigten Modelle werden in allen größeren Absatzregionen weltweit unter dem Markennamen Pininfarina vertrieben. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden.

Die 100-prozentige Tochter von Mahindra & Mahindra Ltd. trägt basierend auf einer Lizenzvereinbarung zwischen Pininfarina SpA und Mahindra & Mahindra Ltd. den Namen Automobili Pininfarina. Die Namensgeberin Pininfarina SpA wird mit ihrer einzigartigen, fast 90-jährigen Erfahrung in der Fertigung zahlreicher Automobil-Legenden eine wesentliche Unterstützerrolle bei Design, Konstruktion und Fertigung übernehmen.

Anand Mahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, Paolo Pininfarina, Präsident von Pininfarina SpA und Dr. Pawan Goenka, Präsident von Mahindra Racing, gaben gemeinsam mit Michael Perschke, dem Vorstandsvorsitzenden von Automobili Pininfarina, beim Formel E-Rennen in Rom am 13. April 2018 den offiziellen Startschuss für die neue Automobilmarke. Aus der Teilnahme an jedem Formel E-Rennen seit der Gründung der weltweit innovativsten Motorsport-Rennserie im Jahr 2013 konnte Mahindra rasch eine umfassende Kompetenz in modernsten nachhaltigen Hochleistungstechnologien aufbauen, die nun von der Rennstrecke auf die Straße übertragen werden.

Automobili Pininfarina kombiniert diese "In-House"-Expertise mit engen Beziehungen zu einigen weltweit führenden Lieferanten im Automobilkonstruktionsbereich, die die ambitionierten Ziele in puncto Leistung und Marktpremiere Ende 2020 unterstützen.

Das erste Automobili Pininfarina-Modell ist ein in extrem geringer Stückzahl gefertigter, ultra-luxuriöser Supersportwagen mit Elektroantrieb unter dem Codenamen PF0. Die weitere Modellpalette wird aus vollständig elektrisch angetriebenen Fahrzeug-Kleinserien bestehen - darunter auch Luxus-SUVs. Vertrieb und Wartung erfolgt über ein Netzwerk erfahrener Luxus-Automobilhändler.

