Das internationale Luftfahrtnetzwerk von Hainan fügt neue Strecke zwischen Sanya und London aufgrund des boomenden Tourismusmarkts hinzu

Sanya, China (ots/PRNewswire) - Die chinesische Provinz Hainan gab den Start ihrer ersten interkontinentalen Strecke zwischen Sanya und London bekannt, nachdem China seinen Plan zur Integration der Insel Hainan in seine internationale Freihandelszone vorgestellt hatte. Der Jungfernflug beförderte am 12. Juli um 13:00 Uhr CST 214 Passagiere auf einem Nonstop-Flug vom Sanya Phoenix International Airport. Die Tatsache, dass der Flug zu 99 % ausgelastet war, zeigt, dass die jahrelangen Bemühungen von Hainan, für seine reichhaltigen touristischen Ressourcen in England zu werben, nun Wirkung gezeigt haben. Diese neue Flugroute verbindet nicht nur Hainan und Europa, sondern ergänzt die internationalen Flüge von Hainan um einen Zwischenstopp in Großbritannien. Die Eröffnungszeremonie für den Jungfernflug wurde von der Provinzregierung von Hainan und der China Southern Airlines Company Limited organisiert.

Boomender Tourismusmarkt erleichtert Entwicklung der Luftfahrtbranche und direkte Linienflüge gehen online

China Southern Airlines CZ651 startet jeden Donnerstag und Sonntag um 13:00 Uhr CST in Sanya und kommt um 18:45 Uhr BST in London an. Für den Rückflug startet die CZ652 um 22:10 BST aus London und kommt am nächsten Tag um 16:20 CST in Sanya an. Die Gesamtflugzeit beträgt ca. 12 Stunden und 45 Minuten.

Der amtierende Generalkonsul Andrew Ould des britischen Generalkonsulats, Guangzhou, sagte: "Hainan erleichtert die Einrichtung der chinesischen Freihandelszone. Ich glaube, dass der Start der Direktfluglinie zwischen Sanya und London dazu beitragen wird, dass mehr Besucher aus dem Vereinigten Königreich ihren Urlaub in Sanya verbringen und Unternehmen mit Sitz in Großbritannien Investitionen tätigen und sich in der Stadt niederlassen können". Herr Ould gab auch einige für britische Touristen vorteilhafte Richtlinien bekannt, die ein Visum beantragen.

A Dong, Bürgermeister von Sanya, sagte, dass Sanyas Tourismusdienstleister ihren Fokus auf den europäischen Markt, insbesondere London, verstärkt haben, seitdem Europa ein beliebtes Reiseziel für chinesische Touristen geworden ist. Die Strecke zwischen Sanya und London ist ein Schritt zur Umsetzung der Strategie von Hainan, Reisenden aus 59 Ländern den visafreien Zugang zu Sanya zu ermöglichen. Sie soll Sanya dabei unterstützen, die Kommunikation, den Handel sowie den kulturellen und touristischen Austausch mit dem Vereinigten Königreich und Europa zu vertiefen und den Status von Hainan als internationale Freihandelszone zu stärken.

Sanya hat ein unglaubliches Wachstum in der Tourismusbranche erlebt. Ein jährliches Wachstum bei den Inlandsflügen hat die Fluggesellschaften dazu veranlasst, die internationale Expansion zu beschleunigen. Sanya verzeichnete 2016 rund 450.000 Besucher, im Jahr 2017 waren es 700.000. Bis zum 12. Juli 2018 startete Sanya 34 internationale Flugverbindungen mit 25 Zielen wie Großbritannien, Russland, Südkorea und Japan.

Sanya bietet maßgeschneiderte Tourismuspakete für britische Touristen an, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern

Seit Mai nutzt die Sanya Tourism Development Commission aktiv die günstigen Regelungen und bietet visafreien Zugang zu Hainan für Touristen aus 59 Ländern und den Direktflug zwischen Sanya und London, um so eine Vielzahl von Werbekampagnen für britische Tourismusdienstleister umzusetzen. Sanya heißt Reisende herzlich willkommen und lädt sie ein, die tropischen Sehenswürdigkeiten und Strände sowie das umfassende Angebot speziell für britische Touristen zu genießen, und bietet Aktivitäten für die gesamte Familie. Die Sanya Tourism Development Commission hat auch die Maßnahmen zur Förderung der neuen Flugdienste durch Online- und Offline-Kampagnen verstärkt. Das Unternehmen will auf diese Weise seinen Bekanntheitsgrad erhöhen und die Popularität von Sanya bei Touristen aus London steigern.

In der Hochsommersaison richtet sich die neue Strecke vor allem an Touristen, Studenten, die sich für Studienreisen oder Auslandsaufenthalte interessieren, und Geschäftsreisende.

Die Provinz Hainan verzeichnet jedes Jahr eine steigende Zahl von Touristen aus dem Vereinigten Königreich und hat im letzten Jahr damit begonnen, den europäischen Touristen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der Start der Strecke Sanya-London wird sicherlich dazu beitragen, die Besucherzahl in Hainan zu erhöhen. Die Strecke wird den britischen Bürgern, die die Besonderheiten von Sanya wie tropische Regenwälder, Sonnenschein, Strände und die reiche Kultur des Gebiets Li und Miao sowie der Provinz Hainan genießen möchten, eine bequeme Reise ermöglichen.

