David Meinertz, CEO von Europas größter Online-Arztpraxis DrEd, zur Entscheidung der Bundesärztekammer auf dem 121. Ärztetag: "Der Weg ist frei für mehr Telemedizin" (FOTO)

David Meinertz, CEO von DrEd, Vorreiter für telemedizinische Leistungen in Deutschland: "Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesärztekammer, den deutschen Gesundheitsmarkt für die telemedizinische Erstbehandlung von Patienten zu öffnen. So können endlich auch Ärzte in Deutschland Patienten aus der Ferne behandeln, ohne dass diese erst in die Arztpraxis kommen müssen.

Allein durch telemedizinische Leistungen könnten schätzungsweise etwa ein Drittel aller Arzttermine aufgefangen werden. Das entlastet die Arztpraxen und hilft gegen überfüllte Wartezimmer. Dabei sind telemedizinische Leistungen eine Ergänzung zum Arzt vor Ort - sie ersetzen ihn nicht. Es gibt viele Indikationen, die sich erwiesenermaßen sehr gut aus der Ferne behandeln lassen.

Um einen echten Mehrwert zu schaffen und das Gesundheitssystem nachhaltig strukturell zu entlasten, ist es wichtig, vergleichbare Qualitätsstandards einzuhalten, wie sie auch für die Behandlung vor Ort gelten. Jede Diagnose muss schließlich ärztlich vertretbar sein, ganz gleich, ob sie analog oder digital erfolgt.

Die Erstattung telemedizinischer Leistungen ist der nächste logische Schritt, um Patienten den Zugang zu Online-Beratungen und Behandlungen zu erleichtern."

DrEd (www.DrEd.com/de) bietet seinen Patienten ein alternatives Beratungskonzept: die Arztvisite "on demand". Der Patient kann sich online rund um die Uhr mit seinen Beschwerden an DrEd wenden, füllt, wann und wo er will, den medizinischen Fragebogen aus, um dann vom Arzt behandelt zu werden. Der Austausch erfolgt zeitversetzt, erspart dem Patienten Terminbuchung, Anfahrt sowie das Warten auf die Sprechstunde und gibt dem Arzt die Chance, die medizinische Anfrage unabhängig von Tages- und Uhrzeiten zu bewerten.

Der Patient von heute wünscht sich einen einfachen Zugang zu ärztlichen Leistungen, möglichst von jedem Ort, zu jeder Zeit. Das belegen die stark steigenden Patientenzahlen von DrEd. Die Online-Arztpraxis hat bereits über 400.000 Beratungen und Behandlungen für Patienten aus Deutschland durchgeführt.

2017 ist DrEd europaweit um 40 Prozent gewachsen. Der Marktführer wird in den kommenden Wochen die 2 Millionste Beratung und Behandlung in Europa zählen.

