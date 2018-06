Überteuerter Markt

David Stockman,der einige Jahre Direktor der US-Bundesbehörde Office of Management and Budget war, sprach kürzlich in der "CNBC"-Sendung Future Now über den von ihm stark kritisierten, herrschenden Bullen-Markt. Dabei beklagt er im Interview einen zu lange anhaltenden Bullenmarkt, der langsam alt werde und zu "fragwürdigen Gewinnen" führe. Außerdem hält er das Risiko-Gewinn-Verhältnis für unrealistisch: "Ich nenne das einen waghalsigen Markt", bekräftigt der Politiker. Dies sei ihm besonders klar geworden, als der NASDAQ Composite erneut ein Allzeithoch erreichte und der S&P 500 auch anstieg, aber der Dow Jones seine Gewinne währenddessen keine drei Tage hintereinander halten konnte. Stockman mahnt deshalb: "Der S&P 500 könnte leicht auf 1.600 Punkte fallen, da die Gewinne bei der nächsten Rezession auf 75 Dollar pro Aktie fallen könnten".

Steuersenkungen - "Überraschung lauert"

US-Präsident Donald Trump soll dabei mit seinen finanzpolitischen Entscheidungen erheblichen Einfluss nehmen. Denn Stockman kritisiert, dass die vorgenommenen Steuersenkungen die Aktien aktuell weiter antreiben. "Wir sind bereits etwa acht oder neun Jahre in dieser Entwicklung. Alles ist wahnwitzig bewertet". Stockman geht davon aus, dass die Steuersenkungen des US-Präsidenten diese Entwicklung derzeit zwar weiter fördert, aber nicht langfristig stützen kann. Die Expansion soll um das zehnte Jahr enorme Defizite aufweisen, laut Stockman werde es sowieso zu Aktienrückkäufe und M&A-Deals kommen.

"Es gibt einige große Überraschungen, die da draußen lauern, weil wir acht Jahre monetäre Expansion hatten, die gerade außerhalb der Charts der Geschichte liegen", erläutert der Amerikaner im Interview. Doch wann der bereits mehrfach von ihm prophezeite Bärenmarkt eintreten wird, kann er nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt festlegen - sicher sei nur, dass er irgendwann eintreten wird.

Redaktion finanzen.at