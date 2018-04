Deoleo kündigt von Aktionären und Finanzinstituten unterstützte Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro an

Das Unternehmen schloss seine Umstrukturierungsinitiative im Jahr 2017 ab und beginnt jetzt mit seiner neuen Entwicklungsstrategie für mehr kommerzielles Wachstum auf den globalen Märkten

Madrid (ots/PRNewswire) - Das spanische multinationale Unternehmen Deoleo (BME:OLE), der weltweit meistverkaufte Abfüller und Verarbeiter von Olivenöl, hat Investitionen von 50 Millionen Euro angekündigt, um seine ehrgeizigen Wachstumspläne zu verwirklichen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf internationalen Märkten mit hohem Wachstumspotenzial, der verstärkten Unterstützung der führenden Marken des Unternehmens und dem Abschluss strategischer Geschäftsvereinbarungen mit qualitätsorientierten Anbietern.

Deoleo deckt derzeit 10,4 %[1] des gesamten globalen Olivenölmarktes ab und will seine preisgekrönten Marken BERTOLLI®, Carbonell und Carapelli weiter stärken. Durch die globale Erneuerung der weltweit führenden Marke Bertolli, die Einführung unseres Premium-Sortiments unter den Marken Carapelli und Hojiblanca in Spanien, eine erneuerte Produktpalette für Carbonell und die Einführung von Tafeloliven mit der Einführung einer neuen Premium-Produktreihe im Jahr 2018 unter den Marken Bertolli und Carapelli will Deoleo für kommerzielle Innovationen sorgen.

"Diese Investitionen spiegeln das Vertrauen in die Kompetenz unseres Management und in unsere Unternehmenskonzepte wider, die sich alle positiv auf die Ergebnisse von Deoleo auf den globalen Märkten auswirken werden", so Pierluigi Tosato, Chairman und CEO von Deoleo. "Mit dieser neuen Kapitalkraft können wir verstärkt in unsere Marken in wichtigen Märkten investieren und noch engere Beziehungen zu Anbietern aufbauen, die sich wie Deoleo für Qualität, Innovation, Rückverfolgbarkeit und vor allem für die Schaffung gemeinsamer Werte in unserer Branche einsetzen."

Die Finanzierung erfolgt durch eine Kombination aus einer Verlängerung eines bestehenden revolvierenden Kreditrahmens um 25 Mio. Euro sowie einer Kapitalerhöhung durch Vorzugsbezugsrechte für weitere 25 Mio. Euro.

Der CCO[2] von Deoleo, Miguel de Jaime, betonte: "Die erhöhte Kapitalkraft in Verbindung mit unserer neu erreichten operativen Flexibilität und Effizienz wird es uns ermöglichen, echte Marktchancen zu nutzen und das Wachstum dank einzigartiger Qualitätsprodukte und Premium-Marken zu dynamisieren. Damit können wir auf die ständig wachsende Nachfrage von Kunden reagieren, für die Gesundheit, soziales Wohlergehen, Transparenz, Qualität und Nachhaltigkeit wichtig sind."

DEOLEO (BME: OLE)

Deoleo ist ein spanischer multinationaler Lebensmittelkonzern und der weltweit meistverkaufte Olivenölabfüller. Der Konzern ist in über 80 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten und hat Fabriken in Spanien und Italien sowie Verkaufsbüros in 15 Ländern. Deoleo hat weltweit führende Marken wie Bertolli, die meistverkaufte Marke in den USA, Carapelli und Sasso sowie die spanischen Marken Carbonell, Hojiblanca und Koipe im Programm.

